Школу Анадыря эвакуировали из-за "минирования"

Сообщение о минировании получила утром 26 января школа Анадыря. Учеников и сотрудников немедленно эвакуировали.

"Помещения и территорию школы тщательно осмотрели сотрудники спецслужб", - сообщил на своей странице в Instagram губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Глава региона отметил, что в таких случаях важно действовать быстро и четко. Специалисты уже завершили осмотр и убедились, что информация ложная. Правоохранители ищут злоумышленников.

Напомним, что в последние дни сообщения о минировании вновь начали получать учебные заведения по всей стране. Такие "волны" прокатываются по России уже не первый год. Информация не подтверждалась ни разу.