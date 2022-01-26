В Бурятии незаконно добыли 7,5 тонны нефрита на 110 млн рублей

Полицейские Бурятии задержали работника предприятия, выполнявшего подрядные работы для геологической организации в Окинском районе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в 80 километрах от ближайшего населенного пункта, в гористой местности, злоумышленник, не имея соответствующей лицензии, организовал добычу полудрагоценного камня.

Изъята техника и 7560 килограммов нефрита. Рыночная стоимость всего добытого превышает 110 миллионов рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение в нарушении правил охраны и использования недр и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.