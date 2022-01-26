В Хабаровске из-за угрозы минирования эвакуировали все школы

В среду утром занятия во всех 70-ти хабаровских школах были отменены из-за сообщений о минировании зданий.

"Сегодня на электронную почту мэрии поступило письмо с угрозами от неизвестных", - сообщили в городской администрации.

Учеников младших классов педагоги отвели в ближайшие детсады, откуда их должны забрать родители, старшеклассников отправили по домам. Помещения осматривают сотрудники оперативных служб.

В мэрии добавили, что проведение занятий второй смены зависит от того, насколько быстро правоохранители завершат работу.

Напомним, что 18 января в городе также проводилась массовая эвакуация школ из-за писем с угрозами, которые в результате оказались ложными.