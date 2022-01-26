В Приморье представят спектакли о трех легендарных личностях

В наступившем году Пушкинский театр Дальневосточного федерального университета в рамках проекта "Владивосток. Ожившая история" представит три спектакля о людях, оставивших значительный след в истории Приморья. Это предприниматель Михаил Янковский, жившая на Дальнем Востоке американка Элеонора Прей, а также военный востоковед, путешественник и исследователь Владимир Арсеньев. Премьера постановки о последнем состоится 25 февраля.

"РГ" спросила у директора театра Александра Вовненко, почему выбор пал именно на этих персон.

Александр Иванович, в прошлом году Пушкинский театр представил спектакль о немецко-российском предпринимателе "Адольф Даттан. Преданность и предательство", который очень понравился горожанам. Вы на тот момент только возглавили театр. Эта и новые постановки - ваши задумки? Как они возникли?

Александр Вовненко: Мы остро понимали необходимость развития театра, привлечения к нему внимания со стороны зрителей и профессионального сообщества. Нужно было не просто сохранить старинное здание, в котором он находится, но и наполнить его новой жизнью. Начали искать гранты.

Среди прочих я увидел конкурс Международного союза немецкой культуры. Появилась идея, которую обсудил с исследователем истории Приморского края Вячеславом Савруевым. Он взялся за пьесу, а я подал заявку на грант. По условиям в проекте должен был участвовать немец - вот так исполнителем главной роли стал Евгений Вейгель.

Успех спектакля про совладельца крупного торгового дома "Кунст и Альберс" во Владивостоке Адольфа Даттана вселил в нас надежду. Поэтому через год мы обратились в Благотворительный фонд Владимира Потанина и выиграли грант программы "Музей без границ" в номинации "Музей + театр".

Спектакль про Даттана был историей о предпринимателе, и мы начали размышлять, как можно ее продолжить. В итоге получился такой набор: Владимир Арсеньев - путешественник, Михаил Янковский - хозяин, Элеонора Прей - женщина на диком Дальнем Востоке. Все вместе они с разных точек зрения представят картину жизни здесь на стыке XIX и XX веков.

Мы понимали, что в первую очередь нужно говорить о Владимире Клавдиевиче как о самой значительной фигуре в этом ряду, но, подавая заявку, даже не обратили внимание на то, что в 2022 году будет отмечаться его 150-летие. Совпало.

Вы нам обещали очень необычный актерский состав?

Александр Вовненко: Когда встал вопрос о первоисточнике, я обратился к дальневосточному писателю Василию Авченко, который сначала засомневался, сказал, что он прозаик, а не драматург. Но я часто предлагаю людям делать что-то новое: в спектакле про Даттана Евгений Вейгель, наверное, впервые за долгое время сыграл драматическую роль вместо комической. И Василия в итоге я тоже уговорил.

У пьесы замечательное название: "Арсеньев. Воля и покой". Такое построение предложения дает возможность писать слово "воля" с большой буквы, и позволяет по-разному его толковать, в буквальном смысле или с отсылкой к имени сына писателя - Владимиру, Воле, как звали его в семье.

Подзаголовок пьесы "Судьба и жизнь путешественника, ученого, писателя в девяти монологах" - это действительно рассказ от первого лица, такой байопик, в основе которого исторические документы, воспоминания и дневники. А форма - письмо отца сыну.

Потом задумались, кто же должен воплотить образ Арсеньева. Мы решили, что исполнителями станут три человека, которые к театру не имеют отношения, но так или иначе причастны к самому Арсеньеву и смогут транслировать свое видение персонажа. Это уже упомянутый Василий Авченко, директор Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай и директор Ботанического сада ДВО РАН Павел Крестов. Таким образом, на сцене предстанут три ипостаси Владимира Клавдиевича - писателя, музейщика и натуралиста.

Я уверена, для многих жителей Приморья Арсеньев - это данность: всем известно его имя и то, что он путешествовал с Дерсу Узала. О чем люди смогут узнать из спектакля?

Александр Вовненко: Нам важно ответить на два вопроса. Первый. Почему Арсеньев все-таки имеет право носить все те титулы, которыми его в последнее время награждают, - "гений места", "выдающийся ученый". Да, конечно, еще при жизни ряд исследователей ссылался на него, но речи о колоссальных открытиях нет. В этом, наверное, отчасти и трагедия: он не успел доделать все, что замышлял, например, выпустить книгу "Страна удэхэ", которая подводила итог многолетним этнографическим исследованиям. А из-за того, что вторую семью Арсеньева подвергли репрессиям, немалая часть архива была потеряна.

Второй важный вопрос. Почему после разгромной статьи во владивостокском "Красном знамени" в 1931 году, где писателя обвиняли в шовинизме, и расстрела его супруги в 1935-м, в послевоенный период вдруг начинается волна "арсениевизации" - появляются названные его именем улицы, музей, город.

Если вспомнить истории конфликтов Сталина с Шостаковичем, Пастернаком и другими известными людьми, в них всегда были телефонные звонки или письма от вождя народов, прекращавшие травлю. Но в случае с Арсеньевым ни о чем таком неизвестно. Однако художественная форма позволяет предложить зрителю свою версию, и мы постараемся это сделать.

О чем будут два других спектакля?

Александр Вовненко: Работа над этими сюжетами очень непростая.

У нас крайне мало источников от самого Михаила Ивановича, в основном только воспоминания его детей. Есть, конечно, романтичные легенды о перстне с ядом, который дала Янковскому мать, когда он отправлялся на каторгу, но… Мы все-таки хотим (и этот принцип исповедуем в работе над спектаклем об Арсеньеве), чтобы все было максимально достоверно.

Что касается Элеоноры Прей, есть разные идеи. Не дает покоя образ первого блогера, как ее часто называют. Но в то же время хочется затронуть что-то другое. Ведь жизнь Элеоноры Прей во Владивостоке до определенного момента была очень спокойной, поэтому перед нами, скорее, стоит задача показать разные стороны жизни женщины и ее взгляд на пресловутый дикий восток.

Генеральная мысль, которая должна объединить все три постановки и выставки (а перед каждым спектаклем будет выставка о его герое, которую мы готовим с музеями Арсеньева и ДВФУ) - заинтересовать зрителя, дать ему пищу для размышления, побудить узнать больше о героях.

Справка "РГ"

Элеонора Лорд Прей - уроженка США, которая в 1894 году приехала вместе с мужем-коммерсантом во Владивосток. Была свидетельницей Русско-японской войны, революции, интервенции. Едва ли не каждый день она писала своим родственникам и знакомым в разные страны, рассказывая о происходящем вокруг. Позже часть этих писем собрали в книгу "Письма из Владивостока".

Польский дворянин Михаил Янковский в 1863 году, будучи студентом, участвовал в восстании, за что его отправили на каторгу в Сибирь. Отбыв срок, в 1872 году в составе научной экспедиции прибыл на Дальний Восток, где стал управляющим золотым рудником на острове Аскольд (50 километров от Владивостока). Там он повел себя как крепкий хозяйственник - боролся с браконьерами, запретил отстрел пятнистых оленей, развел фазанов, установил станцию наблюдения за погодой. Позже переселился на полуостров Сидими (Хасанский район современного Приморья), где основал первую в мире плантацию женьшеня, занимался пантовым оленеводством и коневодством - вывел даже новую породу лошадей. Сделал открытия в области географии, орнитологии, энтомологии, археологии.