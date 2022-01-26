В Забайкалье отстранят от работы непривитых от COVID-19 педагогов

Работников учреждений образования Забайкальского края, которые переболели короновирусной инфекцией, привиты больше шести месяцев назад и не успели пройти ревакцинацию или имеют медотвод от прививки, будут переводить на дистанционный режим работы. Такие рекомендации озвучила в среду на оперштабе по COVID-19 глава краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

- Всех, кто отказывается от прививки, но при этом входит в категорию работников, подлежащих обязательной вакцинации, необходимо отстранять от работы, - заявила Светлана Лапа.

Региональный Роспотребнадзор также разработал рекомендации по работе с учениками. Необходимо следить за состоянием здоровья всех школьников и студентов не только в начале, но и в течение дня. Предлагается также переводить на удаленное обучение отдельные классы и группы ссузов и вузов, если в них зафиксирован хотя бы один случай заболевания респираторной инфекцией.

Отмечается, что наиболее напряженная ситуация по коронавирусу сейчас наблюдается в Агинском Бурятском округе. Из-за резкого роста заболеваемости в крае увеличилась нагрузка на систему здравоохранения. Все амбулаторные и стационарные службы приведены в режим повышенной готовности.