Житель Якутии заплатит 6 млн рублей за устроенный пожар в лесу

Житель Якутии, по вине которого возник лесной пожар в местности Кубалаах Верхневилюйского района, возместит шесть миллионов рублей, израсходованных на тушение, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Для того, чтобы взыскать эту сумму, прокуратура обратилась в суд. Заявление удовлетворено, решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее мужчину признали виновным в поджоге. Он должен был возместить причиненный ущерб, присужденный по иску прокурора района, но не сделал этого.

Напомним, что в прошлом году площадь пожаров в Якутии была рекордной - почти 8,5 миллиона гектаров.