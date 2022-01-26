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26.01.2022 06:29
Рубрика: Происшествия

Житель Камчатки на машине наехал на инспектора заповедника

Текст: Анна Бондаренко

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ по Камчатскому краю.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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48-летний местный житель заехал на территорию природного заказника регионального значения "Хламовитский" на машине, что запрещено. Старший инспектор КГУ "Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края" объяснил ему это и сказал, что привлечет мужчину к административной ответственности. В ответ нарушитель сел за руль и начал движение, наехав на инспектора. В результате тот получил телесные повреждения.

При опросе подозреваемый от дачи показаний отказался. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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