Житель Камчатки на машине наехал на инспектора заповедника

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ по Камчатскому краю.

48-летний местный житель заехал на территорию природного заказника регионального значения "Хламовитский" на машине, что запрещено. Старший инспектор КГУ "Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края" объяснил ему это и сказал, что привлечет мужчину к административной ответственности. В ответ нарушитель сел за руль и начал движение, наехав на инспектора. В результате тот получил телесные повреждения.

При опросе подозреваемый от дачи показаний отказался. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.