Глава СК взял дело об аварийных домах в Прикамье под личный контроль

Жители четырех многоквартирных домов в городе Александровске Пермского края рассказали одному из федеральных телеканалов о том, что проживают в аварийно-опасном жилье. В частности, в телевизионном сюжете сообщалось, что во время дождя по подъезду можно пройтись только под зонтом, а потолок в квартирах часто рушится.

По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку, а ход расследования взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия. По их завершению будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц администрации Александровского муниципального округа, ответственных за переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.