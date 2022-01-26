Как Башкирия готовится встретить новую волну пандемии

Число заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в республике растет в геометрической прогрессии. Здравоохранению нужно успевать реагировать и на вызовы времени, и в то же время заниматься текущей работой по профилактике заболеваний и плановому лечению граждан. Что ждет жителей Башкирии в очередной пандемийный год? Стоит ли вакцинировать детей? Какими успехами гордится медицинское сообщество региона? Об этом и многом другом мы поговорили на "Деловом завтраке" с министром здравоохранения РБ Максимом Забелиным.

Максим Васильевич, "омикрон" только пришел в нашу республику, а мы уже видим, что число заболевших коронавирусом стало резко расти. Чего ждать от нового штамма и насколько наше здравоохранение готово к очередной волне пандемии?

Максим Забелин: Мы свой прогноз строим на тех данных, что есть в общем доступе - это цифры от Всемирной организации здравоохранения, мнение зарубежных экспертов и наших иммунологов. На основе всего этого ожидаем рост количества заболевших в 3-4 раза. Если в ноябре в стране около 40 тысяч человек заразилось, значит, в эту волну будет более 100 тысяч пациентов с диагнозом коронавирус ежемесячно. Поэтому мы сейчас усиленно готовимся, прежде всего, к повышенной нагрузке на первичное звено здравоохранения - на наших терапевтов, поликлиники, "Скорую помощь", ситуационные и ковидные центры. Думаю, справимся.

До этого максимальное число ковидных коек было 8155 плюс более двух тысяч для пациентов, находящихся на долечивании. Сейчас готовим 10 тысяч коек для оказания стационарной помощи больным коронавирусом, а также три тысячи для долечивания и ранней реабилитации пациентов.

Хотя, судя по практике наших зарубежных коллег, "омикрон" протекает гораздо легче: реже у пациентов развивается пневмония и меньшему числу нужна госпитализация. Но пока расслабляться рано.

Как обстоит ситуация с вакцинацией и стоит ли сейчас делать прививку?

Максим Забелин: Сейчас у нас полностью завершили вакцинацию более 86 процентов от взрослого населения, первым компонентом - более 90 процентов. По данному показателю мы на 9-м месте в России. Поступила вакцина для детей и подростков, будем распределять ее по республике. Потребности в ней выявляем во взаимодействии с министерством образования и науки РБ. Многие родители согласны на вакцинацию. Хотя есть и те, кто против, что лично мне трудно понять. Почему-то когда у нас ломается кран на кухне - мы вызываем сантехника, когда что-то не так с телевизором - сдаем его в ремонт специалисту, а когда дело касается здоровья, то мы читаем интернет, просим совета у коллег, обращаемся к блогерам. Существует изобретенная в России, проверенная и испытанная по всем параметрам вакцина. Надо слушаться врачей и прививаться. И детей тоже вакцинировать.

Понятное дело, что в период пандемии количество претензий к медицине возросло. Очень многие жалуются в социальных сетях на то, что сложно попасть к врачам, тем более вызвать их на дом. Как вы сами оцениваете ситуацию: справляется ли наша система здравоохранения с вызовами времени?

Максим Забелин: В 2021 году в поликлиниках обслужили более миллиона граждан, пришедших на прием. Единичные жалобы в соцсетях составляют менее двух процентов от числа получивших помощь. При этом все обращения мы мониторим, вопрос качества и доступности медицинской помощи на постоянном контроле. Да, в первичном звене есть недостаток кадров. В республике более двух тысяч терапевтических участков, а работает 1122 врача. На одного терапевта приходится 1,91 участка, поэтому кое-кто имеет нагрузку больше, чем положено. Пытаемся решить вопрос разными способами. К примеру, наш медуниверситет поставляет нам ординаторов в качестве помощников врача. Студенты медколледжей работают в регистратуре и ведут документацию.

Дефицит врачей есть в целом по России. Поэтому действует программа целевого обучения специалистов. С 2019 года изменился порядок заключения договоров с целевиками: если после окончания вуза молодой специалист не захочет вернуться, то будет обязан оплатить все обучение и даже компенсацию - это несколько миллионов рублей. Также в республике действует региональная программа по привлечению узких специалистов - это выплаты до одного миллиона рублей тем, кто приедет работать к нам. Существуют и федеральные программы "Земский врач" и "Земский фельдшер". Города с населением до 50 тысяч человек тоже под них попадают. Также молодым специалистам предлагаем льготы, связанные с наймом и предоставлением жилья, устройством детей в садик. Работа ведется, но не все сразу. Поймите, чтобы построить больницу, уйдет год или два, чтобы воспитать специалиста в медицине - 8-10 лет.

Жители Нефтекамска интересуются, когда у них построят ковидный госпиталь?

Маским Забелин: Министерство здравоохранения Башкирии вышло с инициативой в правительство построить пять инфекционных центров в республике. Предложение было одобрено. Уже началось строительство двух ковидных центров: для запада республики - в Туймазах, для жителей Зауралья - в Сибае.

По трем другим сейчас изыскивают финансовые возможности - речь о центрах в Нефтекамске, Белорецке и Салавате. Вопрос отрабатываем не только на республиканском, но и на федеральном уровнях. Как только найдем деньги, приступим к строительству. Сейчас используются технологии быстровозводимых конструкций, поэтому сдать под ключ новый центр можно за два месяца.

Кто будет работать в ковидных госпиталях в Туймазах и Сибае, если в имеющихся лечебных учреждениях есть дефицит кадров. Министерство пришлет десант из врачей?

Максим Забелин: Когда определяли локацию новых центров, то смотрели на ситуацию этих городах в настоящий момент. И в Туймазах, и в Сибае уже существуют расширенные инфекционные отделения. Весь персонал перейдет оттуда в новые больницы и будет работать в современных условиях. Для усиления кадров при необходимости сможем привлечь коллег из близлежащих районов, которые будут работать вахтовым методом. Все они подготовлены: прошли обучение и сдали зачеты. Также продолжается обмен компетенциями между регионами: сами выезжаем бригадами профессорско-преподавательского состава и приглашаем ведущих специалистов федеральных клиник к себе - кто-то из них может побывать и поработать в новых центрах.

Что бы вы назвали главным достижением 2021-го и какие задачи ставите на 2022 год?

Максим Забелин: Наши коллеги научились быстро и качественно оказывать медицинскую помощь в зависимости от поставленной задачи. Пожалуй, это и есть главное достижение года. Мы легко перестраиваем формат работы в зависимости от ситуации, стали мобильными, при этом сохранили качество и доступность нашей медицины. Предоставляем все виды высокотехнологичной медпомощи, растет число операций по пересадке органов и тканей, так же как и уровень компетенции наших специалистов. Я благодарен коллегам за профессиональную командную работу.

Главная задача на этот год - завершить историю, связанную с COVID-19. А еще ввести в эксплуатацию новые объекты: кардиоцентр, поликлинику N9 - в Уфе, детскую и взрослую поликлиники в Бирске, амбулатории в Туймазинском и Илишевском районах и многое другое. И, конечно, будем стремиться к достижению показателей нацпроекта "Здравоохранение".

Почему так сложно дозвониться на горячую линию минздрава Башкирии, а тем более через нее вызвать врача - телефон все время занят?

Максим Забелин: У нас бывают так называемые "часы пик", обычно это первая половина дня в понедельник и во вторник, когда после выходных наблюдается наплыв звонков и операторы не успевают отвечать на все сразу. Только в прошлом году на горячую линию минздрава было 3,4 миллиона обращений. Сейчас мы усилили работу колл-центра и внедрили электронного помощника "Светлану", которая одновременно может принять до 40 звонков и записать к врачу. На сегодняшний день роботом уже оформлено более 170 тысяч вызовов.

Цифра

5 ковидных госпиталей построят в республике.