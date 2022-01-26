Как стать потенциальным донором костного мозга, не выходя из дома

Новости

Российский экспорт сельхозтехники в 2021 году показал рекордный рост 11:45
Полузащитник "Спартака" Хендрикс улетел на медосмотр в "Фейенорд" 11:40
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах 11:38
Средний размер автокредита в России обновил рекорд 11:37
Пашинян заболел коронавирусом 11:36
ДНР: Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления 11:35
Российское лекарство от туберкулеза будет в 19 раз дешевле аналогов 11:33
Капитан олимпийской сборной РФ по керлингу приняла присягу в Росгвардии 11:30
МИД РФ: Угрозы ввести санкции из-за Украины не относятся к реальной политике 11:27
Мишустин направил более 17,3 млрд рублей на зарплаты новых медработников 11:00
Льготные кредиты ФОТ 3.0 помогли сохранить около 650 тысяч рабочих мест 11:00
Матвиенко попросила сенаторов держать на контроле ситуацию с вакцинацией 10:59
Российские дроны-камикадзе будут поставляться на экспорт 10:54
Brand Finance признала "Сбер" самым сильным брендом в Европе 10:52
В Москве откроется музей основателей Третьяковки, где есть полотна белорусских художников 10:52
Матвиенко: Надо сделать все, чтобы пытки ушли в прошлое 10:51
Чернышенко проверил готовность колл-центров службы 122 к пиковым нагрузкам 10:35
CNN обозначил Харьков как российский город 10:16
Член Совфеда Джабаров прокомментировал заявление Байдена о санкциях против президента РФ 10:12
Умер писатель-фантаст и сценарист Владимир Губарев 10:11
Корабли Северного флота вышли в Баренцево море в ходе учений 10:01
В Китае назвали утопией антироссийские планы США по газу 09:59
Минобрнауки: Большинство российских вузов работают в смешанном формате 09:58
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на детское питание 09:46
Предприниматели смогут оплачивать счета на портале mos.ru 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
26.01.2022 10:44
Рубрика: Общество

Как стать потенциальным донором костного мозга, не выходя из дома

Корреспондент "РГ" вошла в базу потенциальных доноров костного мозга
Текст: Татьяна Ермошкина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 17(8665)
Чтобы попасть в базу доноров костного мозга и получить шанс спасти хотя бы одну жизнь, достаточно пяти минут. Корреспондент "РГ" убедилась в этом, приняв участие в совместном проекте Национального регистра доноров костного мозга (РДКМ), Почты России и Русфонда "Бесценное письмо".

Стартовал проект в июле 2021-го, благодаря ему любой человек может стать потенциальным донором костного мозга, заказав бесплатный набор для взятия мазка с внутренней стороны щеки и отправив потом биоматериал в лабораторию Национального РДКМ в Казани.

Проверено на себе

Заказ этого набора на сайте rdkm.ru займет считаные минуты: нужно ответить на вопросы анкеты и ввести свои контактные данные, затем появляется сообщение, что письмо будет доставлено в течение месяца.

На Северо-Западе вырос разрыв между регионами-донорами и реципиентами

Но пришло оно через две недели. В нем находились две палочки для взятия мазка с внутренней стороны щеки, документы для заполнения, памятка донора и большой мягкий конверт с обратным адресом и маркой. Палочки нужны для того, чтобы самостоятельно взять образец: одной из них в течение полминуты потереть круговыми движениями изнутри левую щеку, другой - правую. Пять минут их посушить и вложить в конвертик для палочек. Затем все отправляется в лабораторию тканевого типирования в Казань, где исследуют образцы и определяют генотип. После данные вносят в регистр, и человек становится потенциальным донором костного мозга.

Пожалуй, время пришлось потратить только на заполнение документов: анкеты потенциального донора, согласий на обработку и передачу персональных данных и соглашения о вступлении в регистр доноров костного мозга. Документы и конвертик с палочками я вложила в присланный конверт с обратным адресом и отнесла на почту, где приняли отправление вне очереди.

Редкий случай

Тем временем Национальный РДКМ стал самой крупной донорской базой в России. На 31 декабря 2021 года потенциальными донорами числились 59 622 человека. 46 из них уже реально спасли другие жизни.

Но все равно проблема привлечения новых доноров сохраняется. По данным Национального РДКМ, во всех российских регистрах сейчас около 170 тысяч человек, а чтобы закрыть потребность в трансплантациях, нужно не менее полумиллиона. Ведь, по информации минздрава РФ, сейчас в трансплантации нуждаются 5214 человек. А независимые эксперты считают, что эта цифра достигает 12 тысяч в год.

Донорам костного мозга в России оплатят проезд до больницы

По словам генерального директора Национального РДКМ Анны Андрюшкиной, для пациента с тяжелым онкологическим, гематологическим или наследственным заболеванием вероятность найти неродственного донора (он должен быть генетическим близнецом больного) среди соотечественников очень высока. Шанс на такую встречу - 1 : 10 000.

- В России живет порядка двухсот народностей, генетический фонд нашей страны очень разнообразен, поэтому так важно иметь большой национальный регистр. Если не рекрутируем людей, проживающих на разных территориях, то и доноров для больных не найдем, - говорит она.

Анна Андрюшкина рассказала, что вступить в регистр доноров можно бесплатно, сдав кровь на типирование в одном из офисов лабораторий-партнеров Национального РДКМ. Но они есть не во всех населенных пунктах нашей страны. К тому же с наступлением пандемии вдвое упало число желающих попасть в базу потенциальных доноров и в больших городах. Это объясняется тем, что люди неохотно идут в лаборатории сдавать кровь из-за страха заразиться коронавирусом. Поэтому был придуман проект "Бесценное письмо", ведь отделения почты есть даже в самых удаленных деревнях.

Стал донором с третьей попытки

Однако попасть в регистр потенциальных доноров - еще не значит помочь кому-то. Не факт, что найдется человек, который окажется вашим генетическим двойником. Бывают и такие ситуации, когда больной-двойник нашелся, а потенциальный донор передумал.

Как изменились правила сдачи крови донорами в период пандемии

- Я много занимался общественно-политической деятельностью, волонтерством, - рассказывает Дмитрий Трефилов, донор из Новосибирска, спасший жизнь девушки из Ростовской области. - Но стать донором костного мозга меня побудило личное знакомство с этой проблемой. В моем окружении было много людей, которые нуждались в трансплантации. Кто-то вышел из этой ситуации победителем, но есть и проигравшие, для них не нашелся донор.

По словам Дмитрия, в регистр он попал в 2015 году. Три года была тишина. А потом появились сразу три совпадения. В первом случае было полное генетическое сопоставление, но трансплантация по непонятным причинам не состоялась. Со вторым реципиентом - на 90 процентов, но нашелся человек со стопроцентным попаданием. С третьей - девушкой из Ростовской области - Дмитрий тоже оказался генетическим двойником. И пересадка состоялась в марте 2020 года.

- Пока не прошло два года со времени трансплантации, мы не можем встретиться. Я даже не знаю, в каком она состоянии. Но надеюсь, что мы встретимся лично, ведь два года уже заканчиваются через пару месяцев. Мне очень интересно познакомиться, ведь мы в каком-то роде очень близки, абсолютно похожи генетически, - рассказывает Дмитрий. При этом он считает, что возникновение сомнений у людей, которые задумываются о донорстве, - это нормально.

- Не стоит вступать в реестр, если вы не уверены в своих силах и желании стать донором. Отказаться в процессе возможно, никто не будет заставлять, но этически это неправильно. Такой шаг буквально может подтолкнуть человека к смерти, - резюмировал он.

Читателю на заметку

Памятка для донора

донация костного мозга может проводиться в другом городе;

донору выдается больничный лист на 5-9 дней;

все расходы, связанные с донацией (проезд и проживание), берет на себя регистр;

донор может познакомиться с реципиентом, которому будут пересажены его клетки, не ранее чем через два года после трансплантации;

потенциальный донор костного мозга может выйти из регистра в любой момент без объяснения причины;

если вы заболели и сомневаетесь, можете ли оставаться потенциальным донором, проконсультируйтесь со специалистом вашего регистра;

для сохранения возможности оперативной связи информируйте регистр о перемене места жительства, контактов, изменениях в состоянии здоровья по адресу registr@rdkm.ru.

В регионах Общество Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО ПФО Нижегородская область ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

МИД РФ: Угрозы ввести санкции из-за Украины не относятся к реальной политике
Мишустин направил более 17,3 млрд рублей на зарплаты новых медработников
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
Член Совфеда Джабаров прокомментировал заявление Байдена о санкциях против президента РФ
ДНР: Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе