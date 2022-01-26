Незрячий нижегородский парфюмер разработал линию авторских духов

Роман Кедр уже 28 лет как незрячий, но это не мешает ему жить по полной: быть счастливым мужем и отцом троих детей, практикующим психологом, продюсером крауд-проектов и... парфюмером.

Роман начал терять зрение в третьем классе, а к пятому окончательно перешел на домашнее обучение. И начал жадно читать книги, отпечатанные шрифтом Брайля. Чуть позже переключился на аудиоформат. Литература стала его отдушиной и упоением. Любимые авторы на все времена - Сергей Алексеев и братья Стругацкие.

Роман выучился на психолога и ароматерапевта. Вероятно, неслучайно: первые, как считается, лечат ум, а вторые - душу. Сейчас Роман начал работать над созданием собственного бренда в крафтовой парфюмерии. Это и его мечта, и пожелания клиентов, которым он после личной встречи смешивает индивидуальные ароматы и составляет аромакарты (в них отражены приоритеты и отрицания).

На январь 2022 года около десятка авторских духов уже почти готовы. Чтобы довести дело до ума и запустить свой бренд, Роман намерен получить профессиональное образование в школе парфюмерии Петербурга и в московском филиале школы Грасса. Сейчас зарабатывает деньги на это.

А параллельно ведет два краудфандинговых проекта - сбор денег на трости для слепых и на обучение десяти незрячих детей катанию на горных лыжах.

- Когда люди знакомятся с нашим проектом "Мечты сбываются: лыжи незрячим детям", у многих возникает вопрос, возможно ли это в принципе, - рассказывает Роман. - Я могу уверенно ответить: да, и этому можно научиться! В наше время есть примеры незрячих людей, которые стали паралимпийскими чемпионами в этом виде спорта.

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Советы от Романа Кедра

Если пользуетесь натуральным маслом лимона, можно его капельку добавлять в зубную пасту. Вы заметите, что зубы начинают приобретать светлый вид, оно снимает камни.

После ковида обоняние нужно тренировать ежедневно минут по 10-15. "Просматривать" запахи обонянием. Вот картошка жарится на ужин - не ешьте ее сразу, а посидите, почувствуйте, какие там есть оттенки. Так обоняние вернется быстрее.

Преодолеть свои страхи - вот самое важное в жизни. За преодолением бонусом идет огромное удовлетворение.