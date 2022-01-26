В Башкирии построенный детсад закрыли из-за земельного спора

Новенькие игрушки, аккуратно застеленные кроватки, чистенькие столики со стульчиками и яркие рисунки на стенах - в детском саду села Загородный Стерлитамакского района уютно и красиво. Здесь не хватает главного - радостного смеха и беготни детей. Почти два года здание, которое построили в рамках регионального проекта "100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан", пустует. Причина - спор за участок. На землю свои права заявила частная компания.

- Мой сын Таир чуть ли не каждое утро спрашивает: "Мама, а мы сегодня в новый красивый садик пойдем? Я туда хочу! Когда же его откроют?" И каждый раз сильно расстраивается, что опять идет в "старый" детсад, где совсем другие условия. А ведь новый садик Таир всего месяц посещал, уже два года прошло, как его закрыли, а сын до сих пор помнит, - рассказала жительница Стерлитамакского района Рина Канбекова.

Недолгий праздник

Когда началось строительство нового корпуса детсада на 139 мест, радости жителей сел Загородный, Новой Отрадовки и деревни Байрак не было предела. Эти населенные пункты находятся под Стерлитамаком, перетекают один в другой и активно застраиваются. Здесь много молодых семей с детьми, а садик был только один в селе Загородном, да и тот старый и переполненный. Поэтому приходилось пристраивать детей в ясли в Стерлитамаке.

- Новый корпус торжественно открыли 14 февраля 2020 года, многие родители тут же перевели туда своих ребят. Всего шесть групп, большие игровые комнаты и спальни, у каждого ребенка свой шкафчик с сушкой для обуви, личная кроватка, огромное количество игрушек - о таком мы и мечтать не могли. Таир из садика уходить не хотел. Потом началась пандемия, все дошкольные учреждения закрыли, а через некоторое время стали открывать вновь. Но наш садик больше не заработал. Тогда мы и узнали, что здание построили на частной земле, и пока суд не решит спор, водить ребенка в новый детсад мы не сможем, - вспоминает Рина Канбекова.

Ей удалось пристроить ребенка в первый корпус детсада в Загородном, где, по ее словам, в группах числится по 40 детей. А жительница деревни Байрак Наталья Парфенова и вовсе была вынуждена устроить сына и дочь в частное дошкольное учреждение.

- У меня старший сын Лев успел месяц походить в новый садик. Там за это время уже и утренник провели, игрушек накупили. Тогда же, в 2020-м, мне дали путевку в этот новый корпус для младшей Киры. Осенью я вышла из декретного отпуска, но тут садик закрыли. Чтобы не потерять работу, пришлось обращаться в частное дошкольное учреждение, платили по 10 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка. Все надеялись, что вот-вот наш корпус вновь откроют. Сейчас с трудом договорились, чтобы детей в старый садик взяли, - рассказала Наталья.

Спорный вопрос

Но как же получилось, что земля под детским садом оказалась спорной? И кто виноват в сложившейся ситуации?

Чиновники пеняют на кадастровые работы 2004 года, в результате которых были ошибочно определены координаты участка. Именно эти сведения внесены в Единый госреестр недвижимости в 2017 году. Это привело к тому, что открытое акционерное общество "Стерлитамакское", а затем ООО "Спецпромкомплект" стали собственниками участка, госсобственность на который не разграничена, отметили в администрации района.

В 2017 году муниципалитет сформировал и предоставил Отрадовскому сельсовету земельный участок под строительство дошкольного учреждения, а в 2018 году там начались строительные работы. Тогда же ОАО "Стерлитамакское", находившееся в тот момент в стадии банкротства, подало иск в Арбитражный суд РБ, заявив свои права на этот участок, - по предоставленным документам он был частью их владений с начала 2000-х. В итоге служители Фемиды признали спорный объект собственностью предприятия. Тогда районные власти попытались решить проблему изъятием участка для муниципальных нужд, вынесли соответствующее постановление, но предприятие его обжаловало. И вновь начались судебные тяжбы.

- Мы уверены в своей правоте, поэтому в апреле 2020 года администрация района обратилась с иском в Арбитражный суд о признании недействительной сделки о приватизации данного земельного участка предприятием, - подчеркнула замглавы администрации Стерлитамакского района Рима Нигматуллина.

Кроме того, администрация ходатайствовала о проведении судебной землеустроительной экспертизы, чтобы она перепроверила, действительно ли детсад построен на участке, принадлежащем коммерсантам.

Проблемный вопрос взяла на контроль прокуратура Стерлитамакского района. Как рассказала зампрокурора Ольга Немчинова, проведенная надзорным органом проверка установила, что на момент предоставления муниципалитетом участка под строительство соцобъекта по сведениям ЕГРН он был свободен от прав третьих лиц.

- Прокуратура района организовала доследственную проверку в отношении кадастровых инженеров, проводивших судебную землеустроительную экспертизу, результаты которой стали основанием для отказа в удовлетворении судом требований администрации Стерлитамакского района в 2019 году, - отметила Ольга Немчинова.

Общественность защитит?

Судебные заседания постоянно переносятся. Рассмотрение спора может длиться годами, а дети растут, проблема с местами в садиках остается острой. Жители Стерлитамакского района уже неоднократно обращались в различные инстанции. Родителей дошколят удивляет, почему так сложно было договориться с предприятием, чьим учредителем было Росимущество. Тем более что компания давно не работает, а земля, по словам сельчан, около 10 лет пустовала. Возможно, причина в том, что с декабря 2019 года собственность на землю перешла коммерческой компании "Спецпромкомплект", которая теперь также фигурирует в документах Арбитражного суда РБ. Кстати, одна из учредителей этой компании - известная предпринимательница, многодетная мама Евгения Машко.

Отчаявшиеся родители возлагают надежды на членов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Общественники сильно удивились, что построенное на бюджетные деньги дошкольное учреждение не работает, и обратились в надзорные органы с просьбой провести тщательную проверку всех фактов передачи земли коммерсантам.

- Судебные споры о местоположении земельных участков, к сожалению, достаточно часто встречаются в российской действительности. Вместе с тем данный земельный спор затрагивает законные интересы жителей Стерлитамакского района, остро нуждающихся в скорейшем открытии детского сада в современном новом здании. Мы считаем, что все стороны спора должны принять максимальные усилия по урегулированию возникшего конфликта. Было бы правильно сесть за стол переговоров и заключить мировое соглашение, - считает член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан, адвокат Надежда Крылова.

При входе в тот самый новенький детсад невольно обращаешь внимание на надпись на стене "Будем интересно жить, чтоб в сказку детство превратить". Жаль только, что этому призыву не внемлют ни предприниматели, которые хотят разрушить ту самую сказку, сровняв здание с землей, ни чиновники, затянувшие с решением вопроса. Иначе как объяснить, что у них никак не складывается конструктивный диалог?

Между тем

В пресс-службе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ на официальный запрос "РГ" сообщили, что спорный земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в феврале 2005 года на основании земельного дела, утвержденного Стерлитамакским райкомземом в 2004 году.

- В ЕГРН отсутствует информация о моменте и процедуре выделения данного земельного участка под застройку. Вместе с тем, в реестре есть информация, что с 2009 года по настоящее время у земельного участка имелись владельцы, - подчеркнули в Росреестре.