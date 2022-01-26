В Башкирии грабитель избил сотрудницу кафе

Утром 26 января в Бирске грабитель избил сотрудницу круглосуточного кафе и забрал всю выручку.

Видео с места происшествия появилось в Сети. На нем мужчина в камуфляжной форме и маске зашел в кафе. Через некоторое время к нему из-за прилавка подошла сотрудница кафе, и посетитель ударил женщину по лицу. Когда она упала, мужчина еще несколько раз ударил ее ногой по голове, а затем ушел, забрав из кассы выручку.

Как уточнили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МВД по Башкирии, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции по Бирскому району. По предварительным данным нападавший похитил из кассы около шести тысяч рублей.

- Пострадавшая госпитализирована, ведется розыск нападавшего, - отметили в МВД по Башкирии.