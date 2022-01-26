В Башкирии обнаружили вирус африканской чумы свиней

В Стерлитамакском районе обнаружили вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Уточняется, что 22 января в селе Кармаскалы Стерлитамакского района пало девять свиней. Специалисты межрайонной ветеринарной станции РБ выехали на место. Предварительные лабораторные исследования обнаружили у свиней вирус африканской чумы. Сейчас проводятся дополнительные исследования. Результаты анализов находятся на экспертизе.

- Место обнаружения очага вируса обработано хлорной известью. Обработка продолжается, - уточнили в МЧС.

Напомним, что африканская чума свиней - вирусная болезнь, характеризующая быстрым распространением. Ею болеют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.

Как уточнили в управлении ветеринарии РБ, возможными источниками заражения вирусом африканской чумы являются просроченная продукция и пищевые отходы, которыми вскармливают животных. Сейчас государственная ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации очага заболевания согласно ветеринарным правилам.