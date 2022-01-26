В Ижевске проверят данные о насилии над пациентами детской психбольницы

Министерство здравоохранения региона и уполномоченный по правам ребенка Удмуртии проведут собственную проверку детского отделения Республиканской клинической психиатрической больницы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для инспекции стала распространенная в социальных сетях информация о насилии над несовершеннолетними, несоблюдении в отделении норм гигиены и нехватке постельного белья. В минздраве в ответ на это заявили, что без указания конкретных имен, установить, совершались ли противоправные действия в отношении пациентов и какого рода, не представляется возможным. По данным последнего аудита, больница в Ижевске работает без нарушений: дети обеспечены питанием, замена постельного белья проводится регулярно. Обращений к заведующей со стороны законных представителей не было.

Тем не менее назначена новая проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно, заверили в ведомстве. Кроме того, чиновники попросили всех, кто обладает информацией о подобных случаях, передать ее для рассмотрения в министерство.