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26.01.2022 09:10
Рубрика: Общество

В Нижнем Новгороде создали бесплатную детскую студию мультфильмов

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 17(8665)
В нижегородской детской библиотеке имени Крылова создана студия мультфильмов "Радуга", официальное открытие которой намечено на 2 февраля.

Закуплено все необходимое оборудование, а сотрудники библиотеки прошли обучающий курс. Ребята будут "оживлять" героев художественных произведений, одно из первых - "Воробьишко" Максима Горького - о том, как полезно детям слушаться своих родителей. По плану за период до 31 июля должны появиться восемь мультфильмов. Проект рассчитан на обучение мультипликационному делу девяноста младших учеников двух общеобразовательных школ и воспитанников коррекционной школы-интерната N 1.

Фото: youtube.com/ Netflix
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- У детей уже горят глаза, они рвутся в бой. Будем лепить персонажей из пластилина, кинетического песка. Но начнем с бумажной техники "перекладки". Как, например, у Юрия Норштейна, - пояснила главный библиотекарь Наталья Лазарева. - Моя же задача в проекте - монтировать видео, преображать его в мультфильм, накладывать музыку.

У шестилетней Риты Мартемьяновой масса идей.

- Мультики из конфет хочу - совмещу приятное с полезным. Приклеивать буду мордочку, прическу. Хочу смешать обычный песок с кинетическим - интересно, что получится. Наверное, радуга. Про черепашек ниндзя хочу, спайдермена и Гормитий - они управляются с ветром и огнем. А вот прямо сейчас Колобка и розу слеплю. У Колобка будет телевизор и сотовый телефон. С девочками - ученицами студии уже успела познакомиться. А стать хочу дизайнером. И доктором - у них проезд бесплатный. Уколы буду делать, - поделилась планами Рита.

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