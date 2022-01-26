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26.01.2022 19:25
Рубрика: Происшествия

В Оренбурге хулиган укусил участкового за ногу

Текст: Валентина Зотикова

В Оренбурге после задержания пьяного хулигана сотруднику полиции понадобилась медицинская помощь: агрессивный мужчина укусил участкового за ногу.

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Как сообщила в среду пресс-служба УМВД по региону, в полицию поступил сигнал от жительницы областного центра - женщина пожаловалась на то, что в квартире хулиганит сын. Явившийся на вызов участковый предложил 40-летнему пьяному дебоширу проехать в отдел полиции. Однако, прибыв на место, мужчина отказался выходить из служебной машины. Он упал на пол автомобиля и укусил участкового за ногу.

После инцидента полицейскому пришлось обратиться в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что максимальные санкции по этой статье предусматривают до 10 лет колонии.

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