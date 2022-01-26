В Ульяновске нашли дерево с пушечным ядром в стволе

Учитель-краевед Александр Орлов сообщил "РГ" о необычной находке, попавшейся во время прогулки одной из ульяновских семей. Семилетний мальчик нашел предмет, напоминающий старинное пушечное ядро. И выкатился этот металлический шарик из полости в стволе спиленного дерева.

Рассказывает мама ребенка Елена Владимировна:

- Мы гуляли с детьми и мужем в Винновской роще. (один из городских лесопарков - ред.) Это уже не территория парка. Там раньше были заброшенные сады, а сейчас просто лес. У нас там "своя" полянка, кормушка висит, птиц кормим, бурелом убираем. Гуляем - нашли старое распиленное дерево. Мальчишки стали прыгать по этим бревнам, оказалось, что они полые внутри. Старший сын Савелий прыгнул, и из одного из фрагментов выкатилась эта штука. Круглая и тяжелая. Муж поднял, посмотрел: "Похоже на ядро". Или на спортивный снаряд.

Елена Владимировна пояснила, что металл тронут ржавчиной, есть рубцы. Полость дерева по диаметру примерно такая же, как и ядро. Каким образом ядро - будь то старинное пушечное либо спортивный снаряд, попало внутрь дерева, остается загадкой. Елена намерена показать предмет специалисту.