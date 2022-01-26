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26.01.2022 10:51
Рубрика: Культура

Железнодорожный вокзал Ижевска стал картинной галереей

Текст: Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 17(8665)
Передвижные выставки для Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (УРМИИ) - привычная история. На сей раз несколько копий картин выехали на железнодорожный вокзал Ижевска.
Фото: Оксана Ильина/РГ Фото: Оксана Ильина/РГ
Фото: Оксана Ильина/РГ

Для тех, кто уезжает-возвращается, это возможность увидеть исчезнувший Ижевск и сравнить его с тем, что существует сейчас.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Где, как не на вокзале, рассказывать об истории города! - считает искусствовед Елена Стерхова. - Можно порассуждать о том, что время - скоростной экспресс. Но художники, чьи работы выставлены в необычной галерее, смогли если не остановить, то хотя бы замедлить его ход. И тогда совсем просто представить, что вы проезжаете по улицам Ижевска и разглядываете их через окна вагона.

Работ всего семь, каждая из своего времени и по-своему интересна. Вот картина из 1936 года: центр города, улица Пушкинская, вместо высоток - одноэтажные деревянные дома, а вместо автомобилей - сани, лошади и извозчики. Это работа первого профессионального художника Удмуртии Николая Косолапова, деревенского мальчишки, получившего классическое образование и учившегося у известного русского живописца Николая Фешина.

Тридцать лет - как один шаг. Следующая картина - уже из 1960-го, и на ней - старый ижевский цирк. Он остался только на фотографиях и на этой работе Василия Жарского, уроженца Псковской области, который приехал в Удмуртию увидеть место рождения Чайковского, да так и остался здесь до конца своей жизни. Кстати, благодаря Жарскому наконец-то можно понять, что такое барбизонская школа, представителем которой считается художник, - это много воздуха и особенного света, именно то, что было перед импрессионизмом.

- Конечно, все это - репродукции, некоторые уменьшены в несколько раз, - объясняет Елена Стерхова. - Но это не умаляет их ценности. Наоборот, становится понятно, насколько талантливы авторы, если даже копии хочется рассматривать и изучать.

И это сверхзадача выставки на вокзале - передвинуть стрелки и отправить "поезд" на другой путь, по которому пассажиры доедут до настоящего музея и посмотрят на оригиналы картин. Сделать это стоит хотя бы для того, чтобы увидеть вживую маленькое чудо из 1990-х - очень атмосферную, как считает искусствовед, работу художницы Валентины Юшковой "Наш город". На ней - перекресток двух центральных ижевских улиц Карла Маркса и Ленина, два красных трамвая, пешеходы... и огромные сугробы. Все почти так же, как сейчас!

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