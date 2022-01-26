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26.01.2022 09:04
Рубрика: Власть

Новосибирская область профинансирует обустройство гостевых маршрутов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области направит Новосибирску один миллиард рублей на улично-дорожные работы. Они пройдут на гостевых маршрутах двух мировых чемпионатов, которые состоятся в 2022 и 2023 годах.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, по поручению губернатора Андрея Травникова дополнительные средства выделят в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы развития автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Ремонт запланирован на гостевых маршрутах от аэропорта Толмачево до гостиниц и от гостиниц до мест проведения мировых чемпионатов.

Фото: Михаил Сергеев
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- До конца августа будет произведен ремонт дорог, прилегающих к новой волейбольной арене. Продолжатся работы по реконструкции трасс на въезде в Новосибирск: Гусинобродского шоссе - Ленинск-Кузнецкое направление, улицы Кедровой, Ордынского направления. В нормативное состояние будет приведена улично-дорожная сеть и гостевые маршруты, - перечислил Анатолий Костылевский.

Также в этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" начнется ремонт Октябрьского моста. Продолжатся работы на объектах, обеспечивающих транспортную доступность строящейся ледовой арены. Контроль за их ходом и качеством будет осуществляться региональным минтрансом.

В общей сложности на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Новосибирской области в 2022 году по нацпроекту направлено около восьми миллиардов рублей.

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