Омские суды признали право жены снять деньги с карты покойного мужа

Суды в Омской области не усмотрели ничего недостойного в том, что вдова сняла с карты покойного мужа 35,2 тысячи рублей.

Вполне возможно, что эти деньги потребовались на похороны или поминки. Впрочем, это уже не так важно. Дочь мужчины потребовала лишить мачеху наследства из-за того, что та фактически залезла в карман мертвого отца.

У матери, безусловно, был иной взгляд на это. Имущество в браке считается совместно нажитым. Так что в некотором роде этот карман был общим.

Как бы то ни было, суды отклонили иск дочки, а Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил их решение в силе.

"Приведенные истцом в обоснование исковых требований обстоятельства по своему смыслу не относятся к таким действиям, которые приведены в вышеприведенной норме права, как основания для признания наследника недостойным", - сказано в определении кассационного суда.