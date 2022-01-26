Почему не удается решить проблему бродячих животных

В Алтайском крае суд обязал коммунальное управление Бийска компенсировать моральный ущерб горожанке, которую покусала бродячая собака. Пострадавшей выплатят 100 тысяч рублей. Такие деньги в городском бюджете найдутся, а вот на решение проблемы бездомных животных у муниципалитетов средств не хватает. Поэтому они массово отказываются от полномочий по отлову и стерилизации бродягмунальное управление Бийска компенсировать моральный ущерб горожанке, которую покусала бродячая собака. Пострадавшей выплатят 100 тысяч рублей. Такие деньги в городском бюджете найдутся, а вот на решение проблемы бездомных животных у муниципалитетов средств не хватает. Поэтому они массово отказываются от полномочий по отлову и стерилизации бродяг.

Жительница Бийска потратила год на то, чтобы отстоять свои права на безопасность. Собака напала на нее в январе 2021-го прямо среди бела дня и сильно покусала. После длительного лечения женщина обратилась в суд и смогла доказать, что она пострадала из-за бездействия местных властей, которые не контролируют популяцию псов на улицах.

- Прокуратура Бийска не только поддержала ее иск о компенсации морального вреда, но и потребовала от муниципалитета навести порядок в обращении с животными, не имеющими владельцев, - рассказала начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян. - Городские власти еще в ходе судебного разбирательства занялись решением этой проблемы.

В Алтайском крае это не первый случай, когда муниципалитет привлекают к ответственности за собачьи укусы и стаи бродячих животных на улицах. Что же мешает местным властям отловить и отправить их в приюты? По словам председателя Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края", главы Алейского района Светланы Агарковой, у городов и районов не хватает на это средств и нет необходимой инфраструктуры.

- Мы и рады убрать с улиц бездомных собак и кошек, но у нас нет ни приютов, ни организаций по их отлову, - пояснила она "РГ". - Никто не хочет заниматься этой работой за те деньги, что мы можем заплатить из бюджета. В прошлом году чудом нашли предпринимателя, который согласился отловить бродячих собак в Алейском районе. Денег хватило только на семь животных. Что такое семь собак на 43 деревни? Ничего.

И такая ситуация почти во всех муниципалитетах, поэтому большинство из них отказывается от этих полномочий. В крае уже 37 городов и районов обратились в Заксобрание с просьбой передать обязанности по отлову и содержанию бездомных животных на региональный уровень. Раньше, когда бродяжек травили и усыпляли, муниципалитеты еще худо-бедно регулировали их численность. После гуманизации федерального законодательства с 2019 года бесхозяйных кошек и собак теперь нужно отлавливать, лечить, стерилизовать и снова выпускать на улицу. Затраты выросли в разы, и денег, которые краевой бюджет выделяет муниципалитетам на эти цели, не хватает. "Поэтому мы предложили правительству региона увеличить финансирование, ведь оно сегодня в Алтайском крае одно из самых низких в Сибири", - отметил председатель комитета Алтайского Заксобрания по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

Но только увеличением финансирования проблемы не решить. Чтобы создать необходимую инфраструктуру для содержания и лечения животных, муниципалитеты предлагают региональным властям построить несколько межтерриториальных центров.

- В каждом районе приют не нужен, - уверена Светлана Агаркова. - Это очень дорого и при строительстве, и при содержании, а использовать мы его будем не так часто. Если же построить в крае пять-шесть центров, обслуживающих сразу несколько городов и районов, то они будут обеспечены работой. Но заниматься этим должен регион, а не муниципалитеты.

Пока же в Алтайском крае работают только частные приюты. Но отловом и стерилизацией животных из них занимаются единицы. Так, в Барнауле еще до принятия ФЗ-498 об ответственном обращении с животными общественная организация "Ласка" начала отлавливать бродяжек и пристраивать их в добрые руки.

- В прошлом году мы по контракту с городской администрацией отловили 723 бездомных животных и почти для половины из них нашли новых хозяев, только 191 собаку после стерилизации выпустили на улицы, - рассказала "РГ" зампредседателя "Ласки" Софья Куликова. - Но тарифы на эти работы сегодня в крае настолько низкие, что не покрывают и половины затрат.

По мнению Софьи Куликовой, нужно бороться прежде всего с причинами их бездомности. "Пока мы не будем наказывать тех, кто выбрасывает своих питомцев, проблему бездомных собак и кошек не решим", - уверена общественница.

Шок

Стая собак напала на девочку

В поселке Домна Читинского района Забайкальского края произошла трагедия с участием бездомных собак. Днем 22 января семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из музыкальной школы, загрызла стая безнадзорных животных.

Тело ребенка со следами укусов нашли на пустыре. По факту ЧП завели уголовное дело, расследовать которое по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина будут в центральном аппарате ведомства. Оно возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Фигурантами станут представители муниципалитета, ответственные за отлов бездомных собак. По словам местных жителей, которые собрались на сход после трагедии, они регулярно жаловались властям на агрессивные стаи, но в ответ получали отписки.

Сразу после случившегося в дело вмешался глава региона Александр Осипов. Он распорядился немедленно заключить контракты в муниципалитетах на отлов бездомных собак. Будет построена сеть приютов для отловленных животных, для чего районам выделят дополнительное финансирование. Особый акцент губернатор сделал на необходимости изменить закон, регулирующий отлов.

Юлия Гарднер

Резонанс

В закон внесут изменения

Изменения в законодательство, которые помогут решить проблему бродячих животных, будут касаться двух направлений: ужесточения ответственности чиновников и бывших владельцев выброшенных на улицу собак и кошек, а также поддержки волонтерских инициатив по обращению с бездомными животными. Об этом "Российской газете" рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его мнению, в том, что в городах появляются стаи животных, нападающих на людей, виноваты прежде всего региональные и муниципальные чиновники. При этом Следственный комитет возбуждает уголовные дела только после того, как бродячие собаки покусают людей или случится другая трагедия. За профилактикой безнадзорности псов никто не следит.

"Надо ужесточить ответственность для чиновников, чтобы они не саботировали уже действующий закон, а также для тех, кто выбросил животное на улицу, - подчеркивает депутат. - И надо оказывать поддержку волонтерским инициативам: частным приютам, программам по стерилизации бродячих животных и так далее. Дополнительного финансирования для этого не потребуется: все деньги уже есть в бюджетах регионов, надо только их правильно использовать".

Бурматов уточнил, что собирает предложения для подготовки законопроекта, поэтому пока не может сказать, идет ли речь об административной или уголовной ответственности за неисполнение законов, касающихся бездомных животных и контроля их численности.

Тем временем Совет Госдумы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. На Совете Думы приняли решение: в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства", - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Выработкой предложений займется рабочая группа как раз во главе с Бурматовым, сообщил Володин.

Алексей Дуэль, Ольга Игнатова