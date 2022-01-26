Правительство РФ одобрило переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения

Распоряжение о переводе Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения 24 января подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. В ближайшие десять лет "Сибирская генерирующая компания" планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения Новосибирска более 20 миллиардов рублей.

Главная цель перехода в ценовую зону теплоснабжения - это повышение его качества и улучшение экологической ситуации в Новосибирске. Для третьего по численности населения города страны - это очень актуальная проблема, ведь по данным общероссийского статистического сборника "Тарифы и цены ЖКХ" Новосибирск сегодня занимает 78 место среди 83 административных центров субъектов РФ по доле теплосетей, нуждающихся в замене. "РГ" уже писала о том, что по официальным данным энергетиков 72 процента тепловых сетей Новосибирска служат уже свыше четверти века - это критический показатель.

Суть перехода в ценовую зону в том, что предельный уровень цены на тепло в Новосибирске устанавливается сразу на десять лет. На этот же срок устанавливается индекс, на который цена будет повышаться в дополнение к инфляции (ИПЦ). Таким образом, потребители не будут сталкиваться с резкими тарифными скачками, но при этом получат более высокое качество теплоснабжения уже в течение нескольких лет после перехода в ценовую зону.

- Переход Новосибирска в ценовую зону означает для города увеличение объемов перекладки и ремонта тепловых сетей. Вместе со специалистами городской администрации, с участием общественности, мы три года готовили рабочий план - сейчас его утвердило федеральное правительство без существенных замечаний. В ближайшее время представим горожанам подробную программу работ на 2022 год и на десятилетнюю перспективу. Предварительно скажу, вложения, как и планировалось, за десять лет составят не менее 20,5 миллиарда рублей без НДС. Примерно две трети этой суммы будет инвестировано в теплосетевое хозяйство уже в первую пятилетку, - прокомментировал подписание документа заместитель генерального директора СГК, директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

По оценке региональных властей, решение принято очень своевременно.

- На протяжении многих лет в регионе по различным политическим мотивам откладывали индексацию тарифов, а энергетики не увеличивали объемы ремонта. Только этот принцип - прямой путь к катастрофе. Из этого тупика нужно выходить. Я считаю, что есть компромиссный выход. Переход на новую ценовую модель приведет к умеренному росту тарифа. Набор мер, которые будут действовать со следующего года, и компания СГК это подтверждает, позволит значительно увеличить объем замены изношенных сетей. Это поможет предотвратить многочисленные порывы и аварии, которые мы наблюдаем в последние годы, - подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Эксперты отмечают важность того, что контролировать выполнение инвестиционной программы будут не только федеральные и региональные власти, но и сами жители Новосибирска.

В СГК уже заверили, что будут вести работы в тесном контакте с общественностью.

- Мы смотрим на программу, как на взятые перед жителями города обязательства. В 2022 году мы увеличим программу обновления тепловых сетей на 336 процентов - с 2,75 километров в 2021 году до 12 километров. В целом за период действия программы планируем заменить 57 километров магистральных сетей в критическом состоянии. В плане - строительство и реконструкция суммарно 105 километров теплосетей. Мы понимаем, какие неудобства доставят водителям и пешеходам разрытые в период ремонтов улицы и дороги. Постараемся вместе с администрацией города организовывать работы с минимально возможными сроками. Наши ремонтные программы находятся под контролем не только органов власти, но и общественности. Новосибирцы имеют право знать, куда и на что идут их деньги. Будем, как и ранее, регулярно информировать жителей о мероприятиях в теплосетевом хозяйстве. Предметный план работ на этот сезон мы представим горожанам до 1 марта, - пообещал Андрей Колмаков.

Справка "РГ"

Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии в России началось в 2018 году. Два ключевых изменения в целевой модели рынка по сравнению с действующей - это повышение ответственности теплоснабжающих предприятий, в том числе за реализацию инвестпрограмм и качество теплоснабжения, а также новая модель тарифообразования. Ранее решениями правительства РФ к ценовым зонам теплоснабжения отнесены более 30 городов страны. Первым из городов-миллионников на новую схему перешел Красноярск, в результате чего объемы перекладки сетей выросли с двух до шестидесяти километров в год.