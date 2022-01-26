Ростехнадзор: На "Листвяжной" фальсифицировали работу систем контроля

Авария на кузбасской шахте "Листвяжная" могла произойти из-за грубых нарушений правил безопасности и фальсификации показаний аппаратуры газового контроля.

Об этом заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин сообщил сегодня во время круглого стола в Государственной Думе. Мероприятие, проведенное парламентским комитетом по энергетике, было посвящено теме законодательного регулирования в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли. Как отметил Никитин, уже можно сказать, что непреодолимых сил природы в акте ведомственной комиссии по расследованию причин трагедии точно не будет.

Причины аварии в общих чертах такие: грубые нарушения действующих правил безопасности, фальсификация работы системы аэрогазового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Кроме этого, по словам замначальника управления, к ЧП привели нарушения правил эксплуатации технических устройств и ошибки в проектировании. Никитин упомянул и о неумении работников пользоваться средствами изолированной защиты органов дыхания, а также фактах проноса в шахту телефонов, что запрещено.

По итогам круглого стола будут сформированы рекомендации в адрес профильных органов государственной власти. Комиссия Ростехнадзора должна закончить работу предположительно 15 февраля.

Трагедия на "Листвяжной" произошла 25 ноября 2021 года. В результате погиб 51 человек и еще более ста пострадали. Расследование обстоятельств аварии продолжается.