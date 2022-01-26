Тепличный комплекс в Новосибирской области увеличил производство роз

Тепличный комбинат "Новосибирский" планируется полностью переориентировать на выращивание цветов. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки на предприятие новосибирского губернатора Андрея Травникова.

Глава региона ознакомился с работой участка сортовых роз. Он был создан в прошлом году в ходе реализации второй очереди инвестиционного проекта "Сибирская роза".

- Итоги работы впечатляют - почти семь миллионов роз выращено под Новосибирском, в Сибири. Рынок поставок охватывает регионы от Дальнего Востока до Москвы. Экономическая отдача и для района, и для области: и это и новые рабочие места, и прирост средней заработной платы на предприятии, и налоги, - оценил проект губернатор Андрей Травников.

По словам учредителя ГК "Горкунов" Бориса Горкунова, тепличный комбинат "Новосибирский" планируется полностью перевести на выпуск цветов. В настоящее время на предприятии ожидаем поставку нового оборудования для сортировки цветов.

Областные власти вместе с предприятием работают над решением актуального кадрового вопроса.

- Мы совместно стараемся создавать условия для проживания, для доставки персонала на различные предприятия, развиваем социальную сферу. Большую помощь в этом оказывает госпрограмма, которую в свое время поддержал президент, - "Комплексное развитие сельских территорий". Наш регион успешно участвует в этой программе, а один из залогов успеха - участие в ней и бизнеса, - отметил глава региона.

Справка "РГ"

Тепличный комбинат "Новосибирский" группы компаний "Горкунов" был введен в эксплуатацию в 2010-2012 годы. В 2021 году используемая площадь теплиц составила 14,73 гектара. Первые розы были выращены в ноябре 2020 года, объем производства цветов в 2021 году составил 6,8 миллиона штук. Реализация нового проекта позволит обеспечить качественными цветами Новосибирскую область и ближайшие регионы.