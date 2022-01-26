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26.01.2022 11:10
Рубрика: Общество

Ученые предупредили о дефиците древесины в Сибири

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Экологическая роль лесов, которые называют "легкими планеты", поставлена под угрозу. В сибирских регионах уменьшаются очищающие способности лесных массивов и намечается дефицит качественной древесины - это последствия активной вырубки. Необходимо интенсивное полноценное воспроизводство лесов и переход к так называемому устойчивому управлению ресурсами, считают ученые. Специалисты Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН представили доклад с рекомендациями, рассказали в центре.

Фото: Pixabay.com
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Сотрудники Института леса им. В.Н. Сукачева перечислили условия перехода от нынешней модели использования лесных ресурсов к устойчивому управлению ими. Как полагают ученые, существующая модель развития изменила структуру лесного фонда не в лучшую сторону. Дефицит качественной древесины и снижение экологической функции лесов Сибири просматриваются уже в ближайшем будущем. Это происходит главным образом из-за активно вырубаемых хвойных древостоев, однако вносят свою лепту и лесные пожары, и насекомые-вредители, и болезни леса. По данным экспертов, утраченные запасы восполняются лишь на треть.

Нужно внедрение модели интенсивного использования и воспроизводства лесов. "Более того, при должном обеспечении естественного возобновления и эффективном уходе за лесом нет необходимости делать новые посадки деревьев взамен срубленных", - считает доктор биологических наук, директор Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Александр Онучин. По его словам, замена вырубленных гектаров новыми посадками не восполняет леса, поскольку значительная часть посаженных деревьев непременно гибнет. Эффективнее - ухаживать за имеющимися богатствами. Правильные рубки ухода способны дать намного больший прирост деревьев, чем посадка новых.

Кроме того, важно понимать, где можно рубить и где целесообразно высаживать. "На севере, где деревья растут медленно, около 200-300 лет, нет большого смысла внедрять современные технологии выращивания, такие леса должны выполнять экологические функции", - говорит Онучин. Он уверен, что выращивать лес на древесину нужно там, где он растет быстро - в южных районах.

Ученые предлагают несколько вариантов эффективного лесопользования. И особое внимание рекомендуют уделить созданию опытных хозяйств, где можно апробировать передовые технологии.

В регионах Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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