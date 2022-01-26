В кузбасской деревне воспитали 126 приемных ребятишек

В Кузбассе за всю историю насчитывалось свыше 1600 сел и деревень. 586 из них больше не существует. Вот и деревня Бархатово, что в ста сорока километрах от Кемерова, вполне могла не сохраниться. Но Бархатово живет. Во многом благодаря опекаемым детям. В общей сложности здешние семьи взяли на воспитание 126 ребятишек.

Фадюшины, вырастив троих детей, за 20 лет приняли в семью два десятка ребятишек. Воспитали как своих. Фото: Максим Киселев/ ТАСС

О том, как родился этот почин, уже ходят легенды. Будто бы местные жители приняли в свои семьи почти всех воспитанников соседнего детского дома, когда тот закрылся.

- Не было такого, на самом деле дети у нас из разных детдомов и приютов, - говорит 62-летняя Татьяна Фадюшина, которая стала самой первой приемной мамой. - Мы с мужем сами дети многодетных родителей. У него в семье было шестеро - пять братьев и сестра, у меня пятеро - четыре сестры и брат. Ну а мы с ним вырастили троих. Однажды наша тогда 19-летняя дочь услышала про акцию "Найди меня, мама" и говорит: "Может, возьмете ребенка, пока молодые?" И мы решились.

В начале 2000-х колхозов и совхозов по району не осталось. Только-только начали зарождаться первые фермерские хозяйства. Но у Татьяны и Сергея Фадюшиных тогда еще работа была. Детей они взяли не ради денег (хотя нашлись люди, которые думали именно так). В то время детдома в Кузбассе не закрывали, а строили: в 45 кузбасских учреждениях на всех оставшихся без попечения родителей не хватало мест. Тогда власти и бросили клич.

В первые же три месяца из казенных домов в приемные семьи забрали 500 сирот. Татьяна и Сергей Фадюшины - 11-месячного Сашку. Он рос всеобщим любимцем. И чтобы не вырос эгоистом, Фадюшины взяли из детдома Андрюшу. Мальчишки-ровесники сразу нашли общий язык. А тут в семье у знакомых начались ссоры. И новоиспеченная приемная мама дала совет: "Берите вы детей - ругаться будет некогда". Подруга подумала, да и напросилась поехать вместе в детский дом.

- Мы тогда как раз за Катей собирались, - вспоминает Татьяна Давыдовна. - А Пашу взяли из центра "Семья" в Топках. Сейчас бы ему уже 19 лет было, да только он умер в 2007-м от онкологии. Врачи сказали, мол, если бы родные мальчика вовремя спохватились и начали лечение... Но, видно, не до того им было. Никто из близких и на могилку ни разу не приехал.

...Дети, ставшие сиротами зачастую при живых родителях, год за годом обретали в Бархатове родной дом. Одни только Фадюшины за 20 лет приняли два десятка ребятишек. Татьяна Давыдовна загибает пальцы по второму кругу: две Насти, Юлька, Сережка, Димка, Таня, Наташа, Коля, Артем, Денис, Кристинка, Вика, Вера, Лешка, Ольга, Анна... Всех растили как своих.

Между тем родительский почин подхватил родной сын Фадюшиных Сергей: у него в семье, кроме своей дочки, сейчас девять приемных ребятишек. Воспитание детей - основная работа главы семейства. И еще они с женой Ксенией ждут пополнения.

Андрей заявил: "Отслужу в армии, женюсь на докторше и привезу ее в нашу деревню"

На плановый прием в районную поликлинику будущую маму повез муж. Хорошо, что своя машина есть, как и у многих в деревне. Автобус из Топок в Бархатово ходит три раза в день, а раньше - только утром и вечером. Благодаря тому, что в деревне относительно большое количество жителей (почти 250 человек), здесь есть фельдшерско-акушерский пункт. Правда, здание обветшало и признано аварийным, потому больше не используется. Новый модульный ФАП обещают построить весной. Кто будет там работать, пока неизвестно. 50-летняя фельдшер уволилась - перебралась на постоянное жительство в Московскую область.

- К нам раньше приезжали узкие специалисты, диспансеризация детей проводилась регулярно. Теперь к педиатру в Топки приходится ездить. Была в соседнем Усть-Соснове доктор, но уволилась. И гинеколога нет. Медицинские поезда до нас не доезжают. Меня вот пригласили на углубленную диспансеризацию - а как ее пройти? Нужно попасть к пульмонологу, эндокринологу, кардиологу... Пока записалась в кемеровский кардиоцентр на платный прием, - говорит Татьяна Давыдовна.

За разговорами Фадюшины накрывают на стол в большой кухне-столовой, которую в свое время отстроили четыре Сергея - отец, зять и два сына. Ребятишки только что вернулись из школы. На обед сегодня рисовая каша на козьем молоке с маслом, кружка такого же молока и ломоть свежего хлеба.

В разгар пандемии бархатовские дети учились дистанционно, домашние задания получали с грехом пополам по WhatsApp и относили тетрадки в сельмаг. Там поставили две коробки: одна для выполненных домашних заданий, другая - для проверенных.

У Фадюшиных уроками с детьми всегда занимался папа.

- Учеба практически у всех поначалу плоховато идет. Вот и делаешь все, чтобы они, как говорится, завелись. А как только войдут во вкус, сразу интерес появляется, - отмечает Сергей Павлович. - Теперь уже Андрей учится в институте на третьем курсе, Наташа - на втором, Саша в этом году будет диплом защищать в колледже... Если бы они вышли из детдома, думаю, толку бы не было. Потому что прошлое у большинства такое, что лучше в нем не копаться... Уверен: когда все наши дети вырастут, они будут иметь хоть какое-то понятие о нормальной семье.

В 2014-м супругов Фадюшиных наградили медалями "Материнская доблесть" и "Отцовская слава". Многие приемные дети уже создали свои семьи. Фадюшины надеются, что за большим столом скоро будут собираться внуки и правнуки. Недавно старший сын Андрей заявил родителям: "Я от вас никуда не уйду. Отслужу в армии, женюсь на докторше и привезу ее в нашу деревню".

Тем временем

Счастливая дюжина

Дмитрий Колесниченко, "ТV Губерния"

Когда на свадьбе Валентину Стовпивскую спросили, сколько детей она хочет, девушка в шутку ответила - 15. С тех пор прошло 28 лет, в прошедшем году в семье родился уже 13-й ребенок - до "запланированной" цифры недалеко. Корреспонденты информационного партнера "Российской газеты" - "TV Губернии" - побывали в шумном и дружном семействе.

Сергей Стовпивский родился в Узбекистане, Валентина - в Киргизии. После распада СССР в этих южных странах отношение к некоренному населению стало прохладным. Пришлось искать новое место.

Сначала жили в Тверской области, потом перебрались в Воронежскую область. Жили в Острогожском районе, пока 14 лет назад не купили старенький дом в селе Олень-Колодезь под Нововоронежем. Завели хозяйство - коровы, поросята, куры.

- Когда меня спрашивают, как выживаем, отвечаю: "Господь помогает", - улыбается Сергей Стовпивский. - Так и напишите. Один раз нас поддержали - меценаты выделили деньги на постройку дома. Машину мы взяли недорого в рассрочку у товарища. Я работаю слесарем-ремонтником, зарплата - 28 тысяч, жена получает детские пособия. Молоко, творог, сметана, мясо, картошка, яйца - все свое. Хватает.

Валентина считает, что управляться с 13 детьми проще, чем с двумя. Когда двое маленьких, помочь с ними некому. А сейчас - вон сколько помощников!