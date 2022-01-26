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26.01.2022 09:34
Рубрика: Происшествия

В Приангарье таможенника арестовали за вымогательство миллионной взятки

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области следователи предъявили обвинение в получении особо крупных взяток и. о. начальника Нижнеудинского таможенного поста. Речь идет о сумме, превышающей три миллиона рублей, рассказали сегодня в региональном главке СК РФ.

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По данным правоохранителей, таможенник вымогал деньги у руководителя предприятия, экспортирующего лесоматериалы, - требовал передать через посредника 3,6 миллиона рублей. Эта сумма, разбитая на части (по 300 тысяч в месяц), была платой за попустительство на таможенном посту. Исполняющий обязанности начальника поста создал условия, вынуждающие предпринимателя обеспечить незаконное вознаграждение.

Сотрудники СК и ФСБ задержали получателя взятки и посредника во время передачи денег. По месту жительства предполагаемых преступников проведены обыски. Предъявлены обвинения. Таможенник заключен под стражу. Мера пресечения для второго фигуранта уголовного дела - подписка о невыезде.

Следователи устанавливают другие факты, свидетельствующие о противозаконной деятельности должностного лица.

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