В Приангарье таможенника арестовали за вымогательство миллионной взятки

В Иркутской области следователи предъявили обвинение в получении особо крупных взяток и. о. начальника Нижнеудинского таможенного поста. Речь идет о сумме, превышающей три миллиона рублей, рассказали сегодня в региональном главке СК РФ.

По данным правоохранителей, таможенник вымогал деньги у руководителя предприятия, экспортирующего лесоматериалы, - требовал передать через посредника 3,6 миллиона рублей. Эта сумма, разбитая на части (по 300 тысяч в месяц), была платой за попустительство на таможенном посту. Исполняющий обязанности начальника поста создал условия, вынуждающие предпринимателя обеспечить незаконное вознаграждение.

Сотрудники СК и ФСБ задержали получателя взятки и посредника во время передачи денег. По месту жительства предполагаемых преступников проведены обыски. Предъявлены обвинения. Таможенник заключен под стражу. Мера пресечения для второго фигуранта уголовного дела - подписка о невыезде.

Следователи устанавливают другие факты, свидетельствующие о противозаконной деятельности должностного лица.