В России вырос спрос на капсульные квартиры

По прогнозам риелторов, на российский рынок недвижимости возвращается тренд на уменьшение средних площадей квартир в новостройках. Кто и зачем покупает студии, рассчитанные на шкаф и раскладушку?

Эксперты в сфере недвижимости изучили новостройки в 70 российских городах и составили рейтинг мини-жилья.

Лидирует в нем Новосибирск. Здесь исследователи обнаружили самую крохотную квартиру, выставленную на продажу. Студия площадью 13 квадратных метров расположена в 24-этажной высотке практически в центре города, на улице Кропоткина. Ее цена достаточно привлекательна - всего 945 тысяч рублей. Впрочем, на новосибирских сайтах недвижимости можно найти в продаже и студии площадью всего 8 квадратных метров. Изначально это были просто подсобки с окнами, расположенные на каждом этаже новостроек в микрорайоне Просторном. Но выкупившие их горожане провели в чуланы воду, установили санузлы и раковины и стали жить в "капсулах".

Первопроходцем по обустройству такого типа жилья стал молодой новосибирский архитектор Евгений Морозов, разработавший дизайн-проект студии на 8 "квадратах". Он заявил, что в нашем мире человеку не нужно много пространства: диван, стол, компьютер - минимализм нового времени. К тому же "капсулы" могли бы решить проблему отсутствия собственной крыши над головой у многих молодых россиян.

Мини-квартиры в Новосибирске чаще всего приобретают для студентов из северных регионов.

- На самом деле это выгоднее, чем несколько лет платить за съемное жилье, - рассказала "РГ" мать второкурсника Евгения Демина из Салехарда. - Ведь если снимать квартиру за 25 тысяч рублей в месяц, то за пять лет вы отдадите ее хозяевам полтора миллиона рублей. Проще купить студию, а после окончания учебы ее продать. Еще и в плюсе останетесь. Ведь цены на недвижимость только растут.

Тенденция к минимализму жилья сохранится в России на ближайшие несколько лет

Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург. Самые скромные планировки здесь можно найти в апарт-проектах.

- Почти в центре города, по соседству с Лиговским проспектом, в новом строящемся комплексе апартаментов можно приобрести студию площадью всего лишь 13,8 квадратных метра, - рассказывают риелторы федеральной базы недвижимости.

Тесноту жилища компенсируют трехметровые потолки, компактная кухня и наличие зон хранения. Однако при этом стоимость студии в Питере в пять раз дороже, чем в Новосибирске. Самой дешевый вариант "капсулы" обойдется покупателю в 5,6 миллиона рублей. Крохотные квартиры в Северной столице более популярны у инвесторов - для последующей перепродажи или сдачи в аренду. Большинство апартаментов сдается туристам посуточно на Airbnb и других онлайн-площадках.

Гостям города снимать такое жилье выгоднее, чем заселяться в отель. Ведь в студии обычно есть стиральная машинка и кухонная зона, где можно самостоятельно приготовить себе еду.

В тройку лидеров рейтинга мини-жилья также попал главный курорт страны - Сочи. Здесь эксперты нашли "гостинку" площадью 15,3 квадратных метра на улице Макаренко стоимостью 3,4 миллиона рублей. Впрочем, недвижимость в Краснодарском крае востребована не только у инвесторов. Во время пандемии в Сочи активно потянулись жители других регионов. Ведь работать на удаленке у моря намного приятнее, чем в загазованном мегаполисе.

Около 95 тысяч подписчиков в режиме онлайн наблюдают в соцсетях за известным блогером Евгенией Фроловой, переехавшей на побережье из Нижнего Новгорода. Она приобрела в Адлере студию площадью 18 квадратных метров, в которой собирается жить вместе с мужем и двумя детьми. Сейчас Евгения занимается ремонтом и зонированием пространства и вдохновляет других пользователей на приобретение недвижимости в теплых краях. Пусть маленькой, зато своей.

- Из-за возросшей стоимости "квадрата" и увеличения ипотечных платежей многие покупатели сейчас готовы жертвовать размерами жилой площади, - говорит руководитель базы недвижимости Андрей Добрый.

Риелторы уверены, что тенденции на минимализм жилья в России сохранятся в ближайшие годы. В перспективе "капсулы" будут востребованы у "мигрирующих" по городам менеджеров крупных компаний или фрилансеров. Студии в новостройках площадью менее 20 квадратных метров продаются в Новороссийске, Твери, Воронеже, Липецке, Москве и Тюмени. А апарт-проекты уже начали появляться даже в не слишком популярных у туристов и студентов Омске и Кемерове.

Кстати

Сейчас студии и "однушки" составляют более половины квартир в строящихся домах. По данным ДОМ.РФ, из 1,9 млн квартир на них приходится 1,01 млн (53%). 7% квартир - менее 25 кв. м. И с каждым годом средняя площадь уменьшается, это стало заметно после кризиса 2014 года.

Причины не только в росте себестоимости строительства и сокращении платежеспособного спроса, но и в демографии. Как отмечает руководитель "ЦИАН.Аналитика" Алексей Попов, молодое поколение позже обзаводится семьями, раньше съезжает от родителей, увеличивается число тех, кто живет и работает на два города. Поэтому растет потребность в компактном жилье.

За последний год (с ноября 2020 по ноябрь 2021 года) сильнее всего уменьшились квартиры в Кировской (на 20,6%) и Белгородской (на 18%) областях. В Кировской области год назад продавалось новое жилье в среднем по 60,4 кв. м, сейчас по 47,9 кв. м, в Белгородской области было 74,2 "квадрата", стало 60,8. В первой десятке также Тюменская область (с 61,8 кв. м до 52,5 кв. м), Севастополь (с 57,6 до 50,2), Санкт-Петербург (с 54,9 до 48,1). Новые квартиры "съежились" в 59 из 85 регионов.

В городах-миллионниках площадь новых квартир снизилась на 4,3%. Максимальное снижение в Екатеринбурге (-12,7%), Санкт-Петербурге (-12,5%), Нижнем Новгороде (-10,7%), Волгограде (-9,7%), Москве (-8,9%), Самаре (-8,5%), Подмосковье (-6,9%). Только в 4 городах-миллионниках площадь увеличилась. В Уфе она выросла на 0,4%, в Новосибирске на 3,6%, в Красноярске на 4%, в Воронеже - сразу на 10,4%.

Площадь уменьшается за счет сокращения размеров спален, совмещения кухни с гостиной, отсутствия лоджий. Развитие внешних систем хранения позволило отказаться от больших балконов, неэффективных широких или глубоких коридоров.

Однако переходить на строительство только студий застройщики все же не будут, считает Попов. Сейчас активно развивается семейная ипотека, по которой покупатели редко приобретают компактные лоты. Кроме того, в доме с мелкой нарезкой помещений растет коэффициент потерь (для большего числа квартир нужна лестничная клетка большего размера).

Для более-менее нормального проживания нужно не менее 18 "квадратов", подсчитали ранее в компании "Миэль". Помимо спального места, кухни и санузла необходимы еще места для хранения, в том числе сезонной одежды и обуви.