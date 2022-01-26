В Сибири "агенту Кэт" вынесли приговор за кражу в ювелирном магазине

В начале осени 2020 года полиция задержала 29-летнюю девушку модельной внешности. По решению суда ее поместили под стражу. Как передавали "Вести. Новосибирск", уроженка Томской области переехала в соседний регион и устроилась на работу в ювелирный магазин. При этом трудоустройство, как утверждала обвиняемая, было организовано мошенниками.

По ее версии, ей позвонили с неизвестного номера, собеседник представился сотрудником аудиторской компании и сообщил, что девушка может получить работу, а заодно помочь в проведении проверки. Екатерина устроилась в отдел ювелирных украшений одного из новосибирских ТЦ и в течение месяца добросовестно исполняла свои обязанности. А по вечерам писала доклады лжеаудиторам.

Затем ей якобы дали задание: вынести весь товар и передать кураторам. При этом пообещали, что к 5 утра все украшения уже вновь будут на прилавке. Таким образом "агент" должна была проверить уровень защищенности торговой точки. Сибирячка передала злоумышленникам сумку с дорогостоящим товаром. После чего "аудиторы" перестали выходить с ней на связь, а вскоре ее персоной заинтересовались следователи.

Какое-то время Екатерине удавалось скрываться, меняя имидж и адреса проживания, но в итоге девушку задержали. После того как она рассказала свою версию событий, в соцсетях, где пользователи активно обсуждали нашумевшее ограбление, к ней приклеилось прозвище "агент Кэт".

Суд признал ее виновной в краже, совершенной в особо крупном размере, и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.