Жители Ангарска выступили против объединения больниц

На минувшей неделе ангарчане узнали, что три городских медучреждения - первую городскую больницу, БСМП (больницу скорой медицинской помощи) и перинатальный центр - планируется "реорганизовать путем слияния". Процесс собирались начать уже в феврале. Но протест самих медиков и неравнодушных горожан был настолько резким, что чиновникам пришлось притормозить.

Как выяснилось, решение о реорганизации было принято… еще в марте 2021 года. Тогда же создана рабочая группа при областном минздраве. "Дорожную карту" в свой последний рабочий день в этом статусе подписал министр Яков Сандаков.

Показательно, что медики Ангарска узнали о предстоящем слиянии из соцсетей.

- Никакого официального уведомления, никаких документов не было, поэтому коллектив забурлил, - рассказал главврач БСМП Борис Басманов. - Прошли небольшие стихийные собрания, в ходе которых люди высказывались резко против.

Аналогичные настроения были и в перинатальном центре, и в ГКБ № 1. Медики создали в интернете петицию, которую подписали уже более 3,6 тысячи ангарчан.

Сомнительные плюсы

Региональный минздрав предпринял попытку переубедить оппонентов, объяснив предстоящее слияние трех больниц "заботой о пациентах". В качестве положительного примера замминистра здравоохранения региона Алексей Шелехов привел объединение четырех онкодиспансеров в единый Иркутский областной онкологический центр:

- Во-первых, никаких сокращений после слияния не произошло, медработники как работали, так и работают. Второе - действительно улучшилась материально-техническая база тех учреждений, которые слились воедино. Если говорить про Ангарск, то в ангарском филиале онкодиспансера появились аппараты МРТ, КТ и три линейных ускорителя. Только после объединения в Ангарск и Братск стали приезжать более опытные специалисты, чтобы улучшать профессиональный уровень хирургов, работавших в ангарском и братском онкодиспансерах. После того как в филиалах онкоцентра появились новые технологии, людям стало интересно работать, и сейчас эта служба не испытывает недостатка в кадрах.

По заверениям минздрава, сокращать медперсонал и административно-хозяйственную часть коллектива не планируется. Более того, чиновники уверены, что в объединенную больницу выстроится очередь из желающих работать.

- Следует отталкиваться от такого термина, как "улучшение рабочей среды". После реорганизации в медучреждениях, как правило, появляются современные технологии, привлекающие молодых специалистов, - добавил Шелехов.

Также минздрав планирует организовать работу профильных кафедр на базе потенциально объединенной больницы, устроить целевые наборы и рассчитывает на помощь властей Ангарска, которые должны будут обеспечить новых медиков различными мерами поддержки.

Очевидные минусы

О минусах областные власти предпочли скромно умолчать. Тогда как коллективы всех трех учреждений не видят ничего хорошего в реорганизации.

Татьяна Шульга, фельдшер Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи, председатель профсоюза "Действие", не боится высказать свое отношение к анонсированному объединению.

- Далеко за примерами ходить не нужно: ранее власти уже оптимизировали инфекционную больницу Ангарска, Ангарский филиал областного психоневрологического диспансера, провели оптимизацию ряда больниц в Усолье-Сибирском, - заявила Татьяна. - И каков итог? Везде одинаковый: сокращение ставок, увеличение нагрузки на работников, фактическое уменьшение предоставляемой населению медпомощи. Оптимизация - это верный путь к тому, чтобы окончательно добить здравоохранение! Призываю коллег объединиться и бороться за свои права.

Главврачи больниц видят в реорганизации попытку минздрава уйти от решения настоящих проблем.

- К БСМП прикреплено 60 тысяч жителей Ангарска, - говорит главврач Борис Басманов. - В разгар коронавирусной пандемии их стало еще больше - прибавились пациенты из других районов области. Но мы оказались способны потянуть такую нагрузку. А жалобы, на которые ссылаются в минздраве, настаивая на объединении, имеют другую причину. Дело в том, что срок службы диагностического оборудования в нашей больнице подходит к концу. И мы не можем быстро проводить необходимые пациентам исследования - не имеем технической возможности. Что-то закупаем за свои деньги, но их не хватает. А минздрав, имея исключительные полномочия по ремонту и закупке техники, не выполняет обязательства.

Поддерживает коллегу и главврач Ангарского перинатального центра Наталья Бреус:

- Не понимаю, в чем станет лучше. Пока я слышу только одни призывы и лозунги. Чем недовольны ангарчане? Они не могут попасть на прием к терапевту, эндокринологу, кардиологу, окулисту и так далее. У нас учреждение укомплектовано на 62 процента врачами, в БСМП и первой горбольнице - примерно наполовину. Ну сольемся мы, а количество персонала останется прежним, врачей от слияния больше не станет. Так как тогда ангарчане попадут на прием быстрее?

Наталья Бреус добавила, что камень преткновения в том, что в Ангарске не работает первичная поликлиническая служба. Туда нужно в первую очередь привлекать специалистов. Слиянием трех больниц делу не поможешь.

Горький опыт

Жители Ангарска и прилегающих территорий готовятся к худшему. Они уверены, что медицинское обслуживание станет менее доступным.

- Что вы творите? - задает вопрос чиновникам ангарчанка Наталья Бурунова. - Инфекционную больницу закрыли, а тут бац - и ковид! Стали другие больницы переоборудовать, а плановая помощь свелась к нулю. Женскую консультацию на Ворошилова закрыли, и теперь чтобы из отдаленных районов города попасть к гинекологу, надо либо ни свет ни заря ехать в 22-й микрорайон, либо "долбить" по телефону регистратуру с утра. Или вот был при лечебно-диагностическом центре нормальный травмпункт, так нет же - тоже сократили и спихнули пациентов в БСМП. А там первичный прием ведут в каком-то закутке при приемном покое. Совсем все развалили и еще больше хотят порушить. Оставьте в покое наши многострадальные больницы!

"Сочувствую ангарчанам, - пишет Лариса Соколова. - У нас в Усолье-Сибирском "дооптимизировались" - вообще в больницу не попадешь. Мы к вам ездили, а сейчас и у вас все угробят".

- Никакого смысла в объединении нет. Даже теоретически, - уверен ангарчанин Анатолий Гущин. - Здания и помещения на своих же местах останутся? Со своими профилями медпомощи. И чем же тогда оптимальнее будет помощь для населения? Названием медицинской организации на штампе?

Эксперты рассудят

Ситуация накалилась до такой степени, что областные власти были вынуждены пригласить экспертов ФБГУ "Национальный институт качества" Росздравнадзора во главе с генеральным директором Игорем Ивановым. Он заверил, что укрупнение медучреждений - тренд современной медицины в развитых странах:

- Для большинства развитых стран - норма, когда медорганизация располагается на площадях от 120-150 тысяч квадратных метров, когда в ней задействованы тысячи медицинских работников различных профилей. Это высокотехнологичные города, где тысячи людей оказывают медицинскую помощь своевременно, качественно и доступно. Попадая в такую организацию, пациент оказывается охвачен всеми направлениями и видами медпомощи, это занимает очень короткое время. Поэтому укрупнение происходит в России. Эта мера, по большому счету, - вынужденная, но которая позволяет сделать здравоохранение с одной стороны конкурентным, а с другой - доступным и качественным.

Однако Иванов заверил, что окончательное решение об объединении ангарских больниц будет принимать региональный минздрав.

- Мы даем оценку существующему состоянию дел с точки зрения доступности, своевременности, качества оказываемой помощи. На основе представленных материалов, анализа статистических данных и обращений граждан мы оценим возможные риски и преимущества, которые может получить население при изменении системы оказания помощи в Ангарске. Это будет больше аналитическое заключение, которое скажет о преимуществах и недостатках. А решение вопроса лежит в плоскости региональной власти, - подчеркнул эксперт.

Комментарий

Сергей Бренюк, депутат Законодательного собрания Иркутской области:

- Мы с коллегами полны скепсиса по поводу реорганизации. Обоснование этой процедуры мы не видели, как не было представлено и организационно-штатной структуры. Вопрос будет рассматриваться на заседании профильного комитета в ЗС на предстоящей неделе, а у нас кроме "дорожной карты" нет ничего. Удивляет и то, что рабочая группа трудится над проектом уже девять месяцев. И все это - втайне от профильного комитета. Более того, мы обсуждаем проект, который подписал Сандаков в свой последний рабочий день. После он помахал всем рукой и уехал. И мне удивительно, что мы обсуждаем это до того, как назначен новый министр. Может, он вообще на это по-другому посмотрит?

Кроме того, у ангарчан есть печальный опыт в отношении реорганизации медучреждений. В качестве примера могу привести объединение ангарского и областного психоневрологических диспансеров. Мы с коллегой Светланой Шевченко были в ангарском филиале. От работников услышали только негатив. Они привели массу примеров, где и каким образом пострадали пациенты Ангарска от этого слияния.