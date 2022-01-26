Как коллекционер моделей из станицы Незлобной создает уникальные диорамы

В станице Незлобной на берегу реки Подкумок, рядом с городом Георгиевском, самый известный человек - 58-летний коллекционер моделей военной техники Сергей Спасов. И слава заслужена: в 2009 году он попал в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую в мире коллекцию склеенных моделей.

Тогда танков, самолетов, пушек и другой техники из пластмассы, дерева и других материалов у Сергея Валентиновича имелось больше тысячи. С тех пор собрание выросло, наверное, вдвое, но сам мастер уже бросил считать. А в последние годы Спасов начал создавать и диорамы. На одну уходит иногда больше трех месяцев.

Диорамных дел мастер

Чтобы добиться реализма, Спасов почти за 50 лет выработал свои ноу-хау. На полках мастерской - сотни баночек, колбочек, коробочек и другой тары, где хранятся материалы для будущих шедевров.

- Здесь - земля из Беларуси, я ее использовал в диораме о Брестской крепости. Можно было и во дворе собрать, но решил, что так честнее. Получается, даже те материалы, которые идут в ход, вызывают эмоции. Человек посмотрит - красиво, а если еще узнает историю события, которое я запечатлел, то уже совсем по-другому воспримет и начнет на мелочи обращать внимание, - продолжает он.

Спасов достает маленький мешочек, развязывает и кладет на стол. Внутри - солома. На немой вопрос отвечает: на чердаке появились мыши, а после того, как их прогнали, нашел что-то наподобие гнезда. Но вот в чем особенность - вся солома, которую они натаскали туда, одинаковой толщины, как на подбор. И вся очень меленькая, как раз можно использовать в диораме.

- Материал для работы нахожу обычно под ногами. Иду по станице, что-то подниму, примерюсь. Часто попадаются такие вещи, на которые совсем не обратишь внимания, если не знаешь, как применить. Но, конечно, не все можно найти. Например, маленькие кирпичики у меня есть. Они настоящие, обожженные, как в формах делают, - Сергей Валентинович крутит в двух пальцах кирпичик.

Равнение - на легенды

Когда Сергей учился в средней школе № 3 в Незлобной, он познакомился со многими Героями Советского Союза, жившими в Георгиевске и соседних селах. Именно общение с ними, говорит, и повлияло на его мировоззрение и работу.

- Начальную военную подготовку в школе вел ветеран Великой Отечественной, Герой Советского Союза летчик Петр Однобоков, который совершил 115 боевых вылетов. Тогда мы, школьники, не придавали этому большого значения, потом поняли, что настоящий герой рядом. Сейчас таких людей уже трудно найти.

Другой яркий эпизод - вступление в пионеры на Мамаевом кургане в Волгограде. Дух причастности к великим событиям был так силен, что в один момент Спасов понял: хранить память о героях и людях, попавших в жернова войны, не перестанет никогда. Кстати, моделист входил в пионерскую организацию имени Александра Матросова. Позднее создал диораму, посвященную тем, кто грудью бросался на амбразуру.

- Обычно я параллельно делаю пять-шесть диорам. Темы сами подворачиваются - столько историй разных в мире есть, что рук не хватает на все задумки. Недавно смотрел передачу о столетии Юрия Никулина и цирке на Цветном бульваре. И там несколько слов сказали о Михаиле Шуйдине, с которым у них был сценический дуэт. Оказалось, что он - герой-танкист, тоже был представлен к званию Героя Советского Союза, несколько раз горел в боевой машине. И последнюю диораму я посвятил именно ему, - говорит Сергей Иванович.

Хозяин достает из аккуратно закрытой коробки постамент с диорамой и ставит на стол. На ней модель танка Т-34-76 в мельчайших подробностях, двигатель весь в дыму - машина подбита. Экипаж срочно покидает тридцатьчетверку. На постаменте застыл выпрыгивающий из люка командир в шлемофоне, с пистолетом в руке, а заряжающий на руках выносит раненого механика. Наводчик с ППШ в руках прикрывает товарищей, прислонившись к гусенице. Судьбу четверки бойцов мы можем представить, включив немного фантазии.

Диорама с горящим танком Т-34, которую моделист посвятил танкисту и знаменитому цирковому артисту Михаилу Шуйдину. Фото: Михаил Сухарев/РГ

Инструмент на всю жизнь

Первую модель Спасов склеил, когда учился в восьмом классе. Это была немецкая Ан-24, которую удалось купить во время экскурсии в Москву в 1978 году.

- Тогда ими спекулировали - стоит рубль, а продают за десять. Ну и качество было просто наихудшее. Это сейчас уже технологии точные, а тогда надо было подтачивать все, - смеется мастер.

Когда же Сергей Валентинович уже погрузился в тему, то начал даже переделывать некоторые самолеты в другие, оригинальных моделей которых в продаже не было. Например, сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 стал британо-французским "Конкордом". Они внешне похожи, но приходилось подплавлять пластмассу, чтобы изменить форму деталей.

Одна из основных сложностей ремесла - правильная раскраска модели, ведь именно цвет дает нужную детализацию и текстуру всем элементам. В советское время было практически невозможно достать хороший аэрограф, которым можно распылять краску, меняя силу и ширину струи. Тогда моделисты даже делали их сами - брали бочонок, медицинскую иголку, велосипедный насос. Один качает, другой брызгает. А бывало, что и качали сами. "Попробуй попади тонкой струйкой краски, одновременно пользуясь насосом", - улыбается Спасов.

- Аэрографы тогда были дорогие, и однажды удалось купить профессиональный, отдав чуть ли не всю зарплату, - вспоминает он. - Сестра жены работала на складе в Георгиевске, когда на весь город пришли три аэрографа, за которыми гонялись многие специалисты (к примеру, архитекторы). В итоге я его купил и по сей день пользуюсь. Это белорусская модель, я с ним не расстаюсь больше 30 лет.

Спасов окончил Троицкое авиационно-техническое училище, получил специальность "техник-механик по эксплуатации самолетов". Теперь работает в наземной службе международного аэропорта Минеральные Воды. Жена Татьяна и трое уже взрослых детей к его хобби относятся с пониманием.

Сейчас мастер делает диораму, которая не посвящена войне - домик, в котором жили его предки. Старается воссоздать все достоверно и передать свое к ним уважение.

- Здесь будет летняя терраса, вот уже вставил стеклышки в окна, а внутри появятся столик с едой, стульчики... Эту работу я хочу посвятить моим родственникам - Ивану и Евдокии Кондаковым. Дед воевал пулеметчиком, но был списан, и вместе с бабушкой они ковали победу в тылу - работали в совхозе, - поясняет Спасов.

Самолет будет!

Еще один проект носит уже куда больший масштаб. Спасов задумал поставить памятник "Георгиевским путейцам" - железнодорожникам, которые в годы войны собрали 150 тысяч рублей и обратились к Сталину с просьбой, чтобы на них построили самолет. В ответ получили благодарственную телеграмму от главнокомандующего и обещание, что самолет будет.

В итоге на эти деньги создали истребитель Ла-7, на котором летал легендарный летчик Герой Советского Союза Александр Майоров. Самолет этот потом сбили над Берлином, но сам Майоров выжил и принял участие в параде на Красной площади.

- Года два пробиваем эту идею, но сейчас уже уговорили и руководство города, теперь помогают. Нужно разрешение на установку, а еще - найти хорошего архитектора. Тут важна достоверность. Самолет должен быть точной копией, чтобы потом те, кто в этом разбирается, не смеялись над нами.

Часть работ Сергея Спасова сейчас хранится в библиотеке, куда часто приводят школьников, чтобы рассказать им о подвигах, которые совершали их земляки в годы Великой Отечественной войны, а диорамы Спасова дополняют эти истории. Сам автор мечтает создать на территории своего участка музей, куда бы можно было водить экскурсии. Благо экспонатов уже достаточно.