Меценат выкупил на аукционе эскиз картины Рубо для дагестанского музея

История картины "Штурм аула Ахульго" захватывающая и в то же время весьма трагична.
Перу Франца Рубо принадлежат крупнейшие батальные панорамы - "Оборона Севастополя" и "Бородинская битва". В 1886 году художник получил заказ на написание 19 картин на тему кавказских войн для "Храма Славы" в Тифлисе. В 1888 году в рамках этого заказа он написал картину "Штурм аула Ахульго".
На ней изображен штурм российскими войсками резиденции предводителя горцев имама Шамиля в августе 1839 года. По историческим данным, более тринадцати тысяч русских солдат окружили горцев, число которых составляло около пяти тысяч. После изнурительного и ожесточенного боя Шамиль потерял почти всех своих воинов и был вынужден скрыться по горным тропам.
После написания картины Рубо пришла идея создания большой панорамы "Штурм аула Ахульго". Ее размеры просто огромны - 120 метров в длину и 12 метров в высоту. Для показа панорамы на выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году пришлось построить специальное здание.
Дальнейшая ее судьба незавидна. В 1897 году она была передана Кавказскому военному округу, выставлялась в разных городах и в испорченном виде поступила в Артиллерийский музей Санкт-Петербурга.
В 1928 году по просьбе наркома просвещения Дагестана Алибека Тахо-Годи панораму передали в Дагестан. Для перевозки пришлось заказать две железнодорожные платформы.
Но подходящего помещения для картины найти так и не успели. В те годы имя Шамиля и тема Кавказской войны оказались под запретом. Сотрудники музея, желая спасти картину, спрятали ее в хранилище, где невозможно было соблюсти необходимые требования.
В 30-х годах панораму вынесли во двор музея, где ее осмотрела специальная комиссия. Состояние было довольно плохим. И тогда приняли очень спорное решение - отрезать наиболее сохранившиеся фрагменты, а остаток холста уничтожить.
С тех пор три сохранившихся фрагмента панорамы хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств, здесь же находятся и другие работы Рубо, посвященные Кавказской войне.
Но до сих пор никто не знал, что Франц Рубо написал также эскиз картины "Штурм аула Ахульго". В конце прошлого года выяснилось, что внучка живописца - Сильвия Рубо - выставила его на продажу в аукционном доме Christie s в Лондоне.
Узнав об этом, дагестанские работники культуры обратились к меценатам с просьбой приобрести картину, которая представляет историческую ценность для Дагестана.
Стоимость эскиза "Штурм аула Ахульго" была оценена в сумму около десяти тысяч фунтов стерлингов. По результатам аукциона цена выросла до 87 500 фунтов (около девяти миллионов рублей). Как оказалось, эскиз приобрел предприниматель и меценат Камиль Халилов.
Были опасения - не осядет ли эскиз в частной коллекции? Но эскиз картины был доставлен в Дагестанский музей изобразительных искусств, где выставлен для всех желающих. Сколько он пробудет в музее, пока неизвестно.
"У меня были воспоминания из детства, связанные с этой картиной. Будучи школьником, я бывал в музее, где картина произвела на меня колоссальное впечатление. Теперь у меня ощущение, что я исполнил свою детскую мечту. Хочу отметить, что на картине запечатлен подвиг как русского, так и дагестанского народа", - рассказал на публичном показе картины в музее Камиль Халилов.