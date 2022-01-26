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26.01.2022 08:49
Рубрика: Культура

Меценат выкупил на аукционе эскиз картины Рубо для дагестанского музея

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя № 17(8665)
Меценат из Дагестана приобрел на аукционе Christie's за 87,5 тысячи фунтов стерлингов эскиз картины Франца Рубо "Штурм аула Ахульго", где изображена осада царскими войсками резиденции предводителя горцев имама Шамиля. Картина не осела в частной коллекции - эскиз панорамы начал экспонироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств.
"Штурм аула Ахульго". Чтобы представить реальный размер картины, увеличьте эту репродукцию в 800 раз. Фото: wikipedia.org "Штурм аула Ахульго". Чтобы представить реальный размер картины, увеличьте эту репродукцию в 800 раз. Фото: wikipedia.org
"Штурм аула Ахульго". Чтобы представить реальный размер картины, увеличьте эту репродукцию в 800 раз. Фото: wikipedia.org

История картины "Штурм аула Ахульго" захватывающая и в то же время весьма трагична.

Фото: А. Свердлов/ РИА Новости
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Перу Франца Рубо принадлежат крупнейшие батальные панорамы - "Оборона Севастополя" и "Бородинская битва". В 1886 году художник получил заказ на написание 19 картин на тему кавказских войн для "Храма Славы" в Тифлисе. В 1888 году в рамках этого заказа он написал картину "Штурм аула Ахульго".

На ней изображен штурм российскими войсками резиденции предводителя горцев имама Шамиля в августе 1839 года. По историческим данным, более тринадцати тысяч русских солдат окружили горцев, число которых составляло около пяти тысяч. После изнурительного и ожесточенного боя Шамиль потерял почти всех своих воинов и был вынужден скрыться по горным тропам.

После написания картины Рубо пришла идея создания большой панорамы "Штурм аула Ахульго". Ее размеры просто огромны - 120 метров в длину и 12 метров в высоту. Для показа панорамы на выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году пришлось построить специальное здание.

Дальнейшая ее судьба незавидна. В 1897 году она была передана Кавказскому военному округу, выставлялась в разных городах и в испорченном виде поступила в Артиллерийский музей Санкт-Петербурга.

В 1928 году по просьбе наркома просвещения Дагестана Алибека Тахо-Годи панораму передали в Дагестан. Для перевозки пришлось заказать две железнодорожные платформы.

Цена лота составила почти 9 миллионов рублей

Но подходящего помещения для картины найти так и не успели. В те годы имя Шамиля и тема Кавказской войны оказались под запретом. Сотрудники музея, желая спасти картину, спрятали ее в хранилище, где невозможно было соблюсти необходимые требования.

В 30-х годах панораму вынесли во двор музея, где ее осмотрела специальная комиссия. Состояние было довольно плохим. И тогда приняли очень спорное решение - отрезать наиболее сохранившиеся фрагменты, а остаток холста уничтожить.

С тех пор три сохранившихся фрагмента панорамы хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств, здесь же находятся и другие работы Рубо, посвященные Кавказской войне.

Но до сих пор никто не знал, что Франц Рубо написал также эскиз картины "Штурм аула Ахульго". В конце прошлого года выяснилось, что внучка живописца - Сильвия Рубо - выставила его на продажу в аукционном доме Christie s в Лондоне.

Узнав об этом, дагестанские работники культуры обратились к меценатам с просьбой приобрести картину, которая представляет историческую ценность для Дагестана.
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Стоимость эскиза "Штурм аула Ахульго" была оценена в сумму около десяти тысяч фунтов стерлингов. По результатам аукциона цена выросла до 87 500 фунтов (около девяти миллионов рублей). Как оказалось, эскиз приобрел предприниматель и меценат Камиль Халилов.

Были опасения - не осядет ли эскиз в частной коллекции? Но эскиз картины был доставлен в Дагестанский музей изобразительных искусств, где выставлен для всех желающих. Сколько он пробудет в музее, пока неизвестно.

"У меня были воспоминания из детства, связанные с этой картиной. Будучи школьником, я бывал в музее, где картина произвела на меня колоссальное впечатление. Теперь у меня ощущение, что я исполнил свою детскую мечту. Хочу отметить, что на картине запечатлен подвиг как русского, так и дагестанского народа", - рассказал на публичном показе картины в музее Камиль Халилов.

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