Новости

Лавров: Путин договорился укреплять сотрудничество с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа 16:30
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве 16:20
Танцующая в TikTok девушка заработала больше главы нефтяной ExxonMobil 16:08
Исмаил Османов: Плановое лечение детей в Москве приостановлено из-за риска заражения COVID-19 16:04
Оперштаб: В Москве за сутки госпитализированы 1188 пациентов с COVID-19 16:03
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing 16:03
Синоптики предупредили о новых снегопадах в Москве 15:59
Володин заявил о единогласной поддержке Госдумой деятельности МИД РФ 15:58
Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью 15:55
Минск: Утверждена государственная инвестпрограмма на 2022 год 15:54
Мишустин постановил размещать экспресс-тесты жителей отдаленных районов на "Госуслугах" 15:53
Госдума ввела штрафы для операторов связи за переводы денег нелегальным казино 15:52
Оверчук отметил положительную динамику устранения барьеров на рынке ЕАЭС 15:48
Лавров: Запад хочет реальной провокации вокруг Украины 15:41
Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда посетит Пискаревское кладбище 15:34
Долина зайцев и мировые башни стали популярными арт-объектами России 15:27
Работа лондонского метро была приостановлена из-за лебедя на путях 15:25
Ростехнадзор: На "Листвяжной" фальсифицировали работу систем контроля 15:24
Правительство разрешило использование эторфина в ветеринарии 15:15
В Москве появились "блогерские" квартиры 15:12
Морпехи Балтфлота вышли на защиту побережья в Калининградской области 15:12
День памяти жертв холокоста включили в школьный план воспитательной работы 15:11
Назван популярный овощ, сок которого снижает давление 14:59
Турчак: РФ должна поддержать ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений 14:55
Губернатор Ростовской области анонсировал ужесточение антиковидных мер 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 15:27
Рубрика: Культура

Долина зайцев и мировые башни стали популярными арт-объектами России

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Долина зайцев/vk.com/iloverabbit Фото: Долина зайцев/vk.com/iloverabbit
Фото: Долина зайцев/vk.com/iloverabbit

В России подвели итоги конкурса народных арт-объектов.

Фото: Пресс-служба Ленфильма
В Петербурге покажут мультфильмы о блокаде

Согласно голосованию, первое место взял мамонт из железа из Магаданской области, набравший максимальное количество голосов из всех участников финала.

Немного ему проиграли копии мировых башен из Вологодской области. Они расположились на участке Атома Григоряна. Это итальянская Пизанская, английский Биг-Бен, французская Эйфелева, московская Останкинская, китайская телебашня в Гуанчжоу и арабская Бурдж-Халифа.

В топ-десять вошла и Долина зайцев из Карелии, ее автор Сергей Гапанович. Как он рассказал, многие скалы в республике обезображены бессмысленными надписями. Поэтому он очистил скалу и разместил вместо надписей фигуры, вырезанные на камнях. На скале уже появилось более 500 зайцев, всего их будет тысяча.

Как сообщили устроители конкурса, все участники войдут в онлайн-энциклопедию необычных народных арт-объектов России. Там будет представлена фотогалерея из 85 проектов. Их можно будет посмотреть, а также узнать, где они расположены и как авторам пришла идея их создания.

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing
В Черное море на учения вышли более 20 боевых кораблей
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
ДНР: Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления
10 книг нон-фикшн, которые будем читать в 2022 году
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?