Долина зайцев и мировые башни стали популярными арт-объектами России

В России подвели итоги конкурса народных арт-объектов.

Согласно голосованию, первое место взял мамонт из железа из Магаданской области, набравший максимальное количество голосов из всех участников финала.

Немного ему проиграли копии мировых башен из Вологодской области. Они расположились на участке Атома Григоряна. Это итальянская Пизанская, английский Биг-Бен, французская Эйфелева, московская Останкинская, китайская телебашня в Гуанчжоу и арабская Бурдж-Халифа.

В топ-десять вошла и Долина зайцев из Карелии, ее автор Сергей Гапанович. Как он рассказал, многие скалы в республике обезображены бессмысленными надписями. Поэтому он очистил скалу и разместил вместо надписей фигуры, вырезанные на камнях. На скале уже появилось более 500 зайцев, всего их будет тысяча.

Как сообщили устроители конкурса, все участники войдут в онлайн-энциклопедию необычных народных арт-объектов России. Там будет представлена фотогалерея из 85 проектов. Их можно будет посмотреть, а также узнать, где они расположены и как авторам пришла идея их создания.