Капитан олимпийской сборной РФ по керлингу приняла присягу в Росгвардии

В Санкт-Петербурге торжественно приняла военную присягу член сборной России на XXIV Зимних Олимпийских играх в КНР, член команды по керлингу Алина Ковалева. Она зачислена в ряды Северо-Западного округа Росгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. Спортсменке присвоили звание рядового. С принятием присяги Алину Ковалеву поздравил заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Эльхан Нагиев. После этого рядовой Ковалева отправилась на предолимпийский карантин.

Алина Ковалева родилась 18 февраля 1993 года в городе Сланцы Ленинградской области. Она заслуженный мастер спорта РФ, чемпионка Европы и России в дисциплине "дабл-микст", серебряный призер чемпионата мира в дисциплине "дабл-микст", обладательница Кубка России среди смешанных команд.