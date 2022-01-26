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26.01.2022 05:00
Рубрика: Общество

Карелия: "пляшущий человечек" исполнит желание

Текст: Светлана Цыганкова ( Петрозаводск)
В Карелии благоустраивают один из самых известных туристических маршрутов - "Беломорские петроглифы". На это в нынешнем году потратят 45,2 миллиона рублей.
Фото: Пресс-служба правительства Карелии Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии

Петроглифы Онежского озера и Белого моря в июле 2021 года включили в основной список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они сделаны в VI-III тысячелетии до новой эры.

Фото: iStock
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Они расположены на участке озерного берега. В них 24 группы. Изображения птиц, людей, лесных зверей выбиты на мысах Пери Нос, Бесов Нос и Кладовец. Это гранитный язык шириной около 70 метров, протянувшийся от вершины скалистого островка почти на сто метров. Специалисты отмечают эти древние изображения как знаковое письмо, а не просто рисунок с натуры.

Беломорские петроглифы долгое время находились без охраны, "туристы" их закрашивали. И только благодаря целевой программе подготовки к 100-летию Карелии этот туристический объект получил финансирование. Многое уже сделали. Завершили объекты по электроснабжению и обустройству мостков и площадок. Подготовили проектную документацию на приведение в порядок пешеходной дороги и на реновацию входной у урочища Залавруга.

Построят и Визит-центр музея "Беломорские петроглифы" для помощи туристическим группам. Проектная документация уже проходит государственную экспертизу.

Ежегодно петроглифы Белого моря посещают около 20-30 тысяч туристов. Этот поток планируют увеличить в разы после завершения благоустройства. Как считают власти, объект может стать флагманом карельского туризма - как Кижи, Горный парк Рускеала и Валаам.

Кстати, среди петроглифов есть "пляшущий человечек". Говорят, если к нему прикоснуться и загадать желание, оно исполнится. Попробуйте, проверьте. В любом случае, там есть еще на что посмотреть: сценки охоты, быта и даже любви.

Справка "РГ"

Серийный объект онежских и беломорских петроглифов в Карелии включает 33 памятника в двух составных частях на расстоянии 300 километров друг от друга.

Первый - 22 объекта с петроглифами на Онежском озере в Пудожском районе, на которых в общей сложности представлены более 1,2 тысячи рисунков. Второй - 3411 изображений на 11 объектах на берегу Белого моря в Беломорском районе.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

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