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26.01.2022 11:17

Льготное санаторное лечение получат почти девять тысяч петербуржцев

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 16(8664)
Жители Петербурга начнут получать льготные путевки на санаторно-курортное лечение уже с февраля. Планируется, что в этом году поправить здоровье за счет бюджета смогут около девяти тысяч человек. Конечно, федеральное финансирование не покрывает полностью потребности Северной столицы. Однако специалисты отмечают, что число желающих воспользоваться данной льготой снижается. К желанию получать "живые" деньги ежемесячно, а не путевку раз в три-четыре года добавились опасения, связанные с коронавирусом.

Как пояснила корреспонденту "РГ" заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Светлана Иванова, путевки на санаторно-курортное лечение закупаются в пределах выделенных ассигнований из федерального бюджета и распределяются в соответствии с датой подачи заявления, в порядке общей очереди. В прошлом году город смог закупить по госконтрактам почти 11 тысяч позиций. Для граждан старше 18 лет больше всего было предоставлено вариантов лечения системы кровообращения - почти 5,8 тысячи путевок, и болезней кожи - 2,4 тысячи. Для детей с сопровождением - для лечения нервной системы и болезней костно-мышечной системы. Длительность курса для несовершеннолетних составляет 21 день, а в случае травмы головного или спинного мозга - 24 дня. Для взрослых - 18 дней.

Фото: РИА Новости
Стартовал новый этап туристического кешбэка

В 2022 году планируется закупить для льготных категорий граждан 8735 путевок на санаторно-курортное лечение, в рамках тех средств, которые были выделены на эти средства. В прошлом году льготники отдыхали в Псковской и Новгородской областях, на курортах Краснодарского края и Ставропольского края, а также в одном из санаториев под Зеленогорском. В этом году список участников, скорее всего, в основном будет тем же.

В дополнение к реабилитационным санаторным программам в городе существует региональная программа летнего оздоровительного отдыха детей-инвалидов. В период пандемии такой вид соцподдержки из всех регионов страны сохранила только Северная столица.

Льготников отправляют в Псковскую и Новгородскую области и на юг страны

По данным члена президиума Ассоциации ГАООРДИ и президента Общества больных гемофилией Санкт-Петербурга Дмитрия Чистякова, в прошлом году с ее помощью смогли отдохнуть около семи тысяч петербургских семей (ребенок с сопровождающим), в этом году их будет более девяти тысяч. При этом стоимость одной путевки составляет почти 50 тысяч рублей. Однако возросший в пандемию спрос на отдых в России привел к тому, что санатории на южном направлении фактически полностью забронированы, причем сильно заранее, до начала заключения госконтрактов. Поэтому в процедурах закупок принимают участие места размещения, не приспособленные для работы с особыми детьми. И до тех пор, пока аукционы будут проводиться в соответствии с 44-ФЗ, то есть главным критерием определения победителей будет наименьшая предложенная цена, ситуация будет развиваться не в интересах льготников.

Кстати

Те, кому льготные путевки в санатории не полагаются, сейчас тоже получили возможность сэкономить на лечении. Программа "Туристический кешбэк" действует с 18 января до 12 апреля на все виды отдыха. Петербург и Ленинградская область оздоровительных туров не предлагают, однако отправиться можно в любой регион России. Есть варианты не только на черноморском побережье, но даже на Урале, в Чувашии, в Татарстане - всего более 150.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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