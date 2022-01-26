Льготное санаторное лечение получат почти девять тысяч петербуржцев

Как пояснила корреспонденту "РГ" заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Светлана Иванова, путевки на санаторно-курортное лечение закупаются в пределах выделенных ассигнований из федерального бюджета и распределяются в соответствии с датой подачи заявления, в порядке общей очереди. В прошлом году город смог закупить по госконтрактам почти 11 тысяч позиций. Для граждан старше 18 лет больше всего было предоставлено вариантов лечения системы кровообращения - почти 5,8 тысячи путевок, и болезней кожи - 2,4 тысячи. Для детей с сопровождением - для лечения нервной системы и болезней костно-мышечной системы. Длительность курса для несовершеннолетних составляет 21 день, а в случае травмы головного или спинного мозга - 24 дня. Для взрослых - 18 дней.
В 2022 году планируется закупить для льготных категорий граждан 8735 путевок на санаторно-курортное лечение, в рамках тех средств, которые были выделены на эти средства. В прошлом году льготники отдыхали в Псковской и Новгородской областях, на курортах Краснодарского края и Ставропольского края, а также в одном из санаториев под Зеленогорском. В этом году список участников, скорее всего, в основном будет тем же.
В дополнение к реабилитационным санаторным программам в городе существует региональная программа летнего оздоровительного отдыха детей-инвалидов. В период пандемии такой вид соцподдержки из всех регионов страны сохранила только Северная столица.
По данным члена президиума Ассоциации ГАООРДИ и президента Общества больных гемофилией Санкт-Петербурга Дмитрия Чистякова, в прошлом году с ее помощью смогли отдохнуть около семи тысяч петербургских семей (ребенок с сопровождающим), в этом году их будет более девяти тысяч. При этом стоимость одной путевки составляет почти 50 тысяч рублей. Однако возросший в пандемию спрос на отдых в России привел к тому, что санатории на южном направлении фактически полностью забронированы, причем сильно заранее, до начала заключения госконтрактов. Поэтому в процедурах закупок принимают участие места размещения, не приспособленные для работы с особыми детьми. И до тех пор, пока аукционы будут проводиться в соответствии с 44-ФЗ, то есть главным критерием определения победителей будет наименьшая предложенная цена, ситуация будет развиваться не в интересах льготников.
Те, кому льготные путевки в санатории не полагаются, сейчас тоже получили возможность сэкономить на лечении. Программа "Туристический кешбэк" действует с 18 января до 12 апреля на все виды отдыха. Петербург и Ленинградская область оздоровительных туров не предлагают, однако отправиться можно в любой регион России. Есть варианты не только на черноморском побережье, но даже на Урале, в Чувашии, в Татарстане - всего более 150.