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26.01.2022,  
15:12
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Морпехи Балтфлота вышли на защиту побережья в Калининградской области

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Морских пехотинцев Балтийского флота подняли по тревоге: в Калининградской области началось учение по защите морского побережья.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, морские пехотинцы совершили марш на штатной технике в район учения - на флотский полигон "Хмелевка". По дороге они отразили нападение условного противника на колонну.

На полигоне морпехи начали подготовку противодесантной обороны побережья. Быстро развернули командно-наблюдательные пункты, организовали сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения.

"Черные береты" провели также инженерное оборудование обороняемого участка. В ближайшее время им предстоит боевая стрельба из стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

Тем временем

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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В рамках планового учения сил Балтийского флота в морских полигонах экипажи малых ракетных кораблей "Мытищи", "Одинцово" и "Зеленый Дол" успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-176 и АК-630. В учении принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, самолеты и вертолеты морской авиации флота.

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