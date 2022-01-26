Морпехи Балтфлота вышли на защиту побережья в Калининградской области

Морских пехотинцев Балтийского флота подняли по тревоге: в Калининградской области началось учение по защите морского побережья.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, морские пехотинцы совершили марш на штатной технике в район учения - на флотский полигон "Хмелевка". По дороге они отразили нападение условного противника на колонну.

На полигоне морпехи начали подготовку противодесантной обороны побережья. Быстро развернули командно-наблюдательные пункты, организовали сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения.

"Черные береты" провели также инженерное оборудование обороняемого участка. В ближайшее время им предстоит боевая стрельба из стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

Тем временем

В рамках планового учения сил Балтийского флота в морских полигонах экипажи малых ракетных кораблей "Мытищи", "Одинцово" и "Зеленый Дол" успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-176 и АК-630. В учении принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, самолеты и вертолеты морской авиации флота.