На Соловках будут бороться с нашествием лосей

В январе настоящим бедствием Соловков стали лоси. Дело в том, что охота на территории архипелага запрещена, численность сохатых здесь долгое время не регулировалась. Нынешней суровой зимой они начали искать дополнительный корм рядом с людьми на острове Большой Соловецкий.

- Лоси оккупировали Соловки и чувствуют себя полными хозяевами. Администрация поселка, местные депутаты и музей бьют тревогу, - констатирует заместитель директора Соловецкого музея-заповедника Евгений Тютюков.

"Лоси выходят в поселок, не боясь ни человека, ни собак", - пишут соловчане в соцсетях. При этом жители разделились: часть соловчан считают сохатых вполне мирными обитателями архипелага, но большинство опасаются выпускать детей на улицу. "Ситуация представляет собой прямую опасность для жизни и здоровья людей. И при всем уважении к природе, лоси - опасное дикое животное", - считают в местном совете депутатов.

В министерстве природных ресурсов региона после обращения соловчан все-таки приняли решение разрешить отстрел шести лосей до конца мая 2022 года. Разрешения на регулирование численности охотресурсов уполномочено выдавать местное лесничество. А пока охотники чистят ружья, власти Соловков отпугивают непрошеных гостей... с помощью экскаваторов.