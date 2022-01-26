На трассе М-11 появится развязка до Пулково

На платной дороге М-11, которая соединяет Москву и Петербург, появится развязка и прямой съезд до аэропорта Пулково, сообщают в Смольном.

Ожидается, что новая развязка позволит разгрузить Пулковское шоссе и позволит напрямую доезжать по петербургского аэровокзала автолюбителям из Пушкинского и Колпинского районов Петербурга, а также из Ленинградской и Новгородской областей.

Дорогу планируется сделать четырехполосной, по две в каждую сторону. Протяженность развязки на разных уровнях составит 2,6 километра.

Старт строительства намечен на конец 2022 года, а открыть движение по новой развязке планируется в 2024-м.