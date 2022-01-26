Олег Басилашвили меньше чем за неделю вылечился от коронавируса

Один из самых любимых артистов россиян Олег Басилашвили вылечился от коронавирусной инфекции. С COVID-19 он столкнулся уже второй раз, сейчас болезнь протекала бессимптомно, сообщает KP.Ru со ссылкой на самого актера.

О том, что у Басилашвили коронавирус, Олег Валерианович узнал из положительного ПЦР-теста 20 января. Для него сам факт болезни оказался неприятным сюрпризом: артист долгое время находился на даче под Петербургом и максимально ограничил социальные контакты. Но коронавирус прошел быстро, уже 26-го Олег Валерианович сдал новый тест и он оказался "чистым".

В прошлый раз Басилашвили болел сложно, в какой-то момент 87-летнего артиста даже госпитализировали. Сейчас не было даже температуры.

Сам народный артист СССР объясняет это прививкой. Несколько месяцев назад он прошел полный курс вакцинации от COVID-19.