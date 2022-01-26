Омбудсмен: У пропавшей в Холме девочки есть семеро братьев и сестер

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова рассказала о семье, в которой воспитывалась маленькая девочка, пропавшая в городе Холм. Детского омбудсмена цитирует РИА Новости.

По словам Татьяны Ефимовой, у матери девочки есть еще семеро сыновей и дочерей, но все они находятся в детском доме "из-за трудной жизненной ситуации". В семье оставили только младшую девочку в силу возраста - сейчас ей один год и девять месяцев. Омбудсмен заверила, что в ближайшее время будет проведена проверка действий органов системы профилактики, которые держали семью на контроле.

Напомним, о пропаже маленькой жительницы города Холм стало известно ночью 25 декабря. Следком возбудил дело по статье "убийство малолетнего". Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.