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26.01.2022 10:42

Петербург отметит День полного снятия блокады города

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 16(8664)
Две тысячи знамен Победы, сотни баннеров и световых композиций украсили город ко Дню Ленинградской Победы. 27 января Петербург отмечает 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Праздничное убранство не только напоминает о тех особенных и далеких днях, но и передает эстафету гордости и причастности нынешних поколений к героической истории города. На улицах и в метро установлено более 260 памятных плакатов, в создании которых использовались детские рисунки о блокаде.

В капелле Петербурга пройдет светозвуковое представление о блокаде

В украшениях домов и площадей видны элементы знака "Жителю блокадного Ленинграда" и медали "За оборону Ленинграда". На Невском проспекте установлен один из главных символов прорыва блокады - декоративная композиция монумента "Разорванное кольцо".

- С каждым годом становится все более важным напомнить о героических днях истории нашего города и страны, - говорит руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. - Потому что в городе осталось совсем немного людей, которые знают войну не по рассказам, а лично.

Победная символика, украсившая городские улицы, - только малая часть того, что способствует сохранению памяти и духа места. Главное - это общение, прикосновение, причастность. Торжественные мероприятия начались в городе и области еще с 18 января - дня прорыва блокады. В эти дни в Северной столице планируется провести более 120 общегородских праздничных мероприятий: церемонии возложения цветов и венков, праздничные выступления и художественно-литературные вечера, уроки мужества и кинолектории, тематические встречи и экскурсии. Составлен сборник рассказов, написанных авторами из других мест страны, героями которых стали жители осажденного города. Он будет храниться в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда и Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга.

В городе осталось совсем немного людей, которые знают войну не по рассказам, а лично

По информации комитета по культуре Санкт-Петербурга, специальные программы пройдут в театрах и других творческих учреждениях города. Самый большой концерт, с участием известных и любимых артистов, по традиции состоится 27 января в Большом концертном зале "Октябрьский". А в Исаакиевском соборе горожане смогут бесплатно послушать выступление Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова.

В тот же день на Ростральных колоннах зажгут факелы.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
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А в Соляном переулке откроют памятник блокадному учителю. Идея его установки принадлежит петербурженке Надежде Васильевне Строгоновой, которая работала школьной учительницей в годы войны в Ленинграде.

Кстати, по предложению руководителя организации "Жители блокадного Ленинграда" Елены Тихомировой в правительстве сейчас обдумывают перспективы создания памятника блокадным медикам.

Завершатся праздничные мероприятия 28 января. В Екатерининском собрании состоится концерт "Слушай, Ленинград!"

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