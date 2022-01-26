Петербургские клиники все больше привлекают иностранных туристов

Для граждан других стран Петербург - это не только дворцы, музеи и прочие достопримечательности. Петербург остается востребованным в плане медицинского туризма. Причем и в пандемию турпоток желающих лечиться в петербургских клиниках упал незначительно - всего на четверть, тогда как основной турпоток - на 70 процентов.

Поездка в Россию может стать для многих туристов не только приятной, но и полезной для здоровья. Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Медицинского информационно-аналитического центра города, если в 2019 году в медицинских учреждениях Северной столицы лечилось около 128 тысяч иностранцев, то в 2020 году - более 96 тысяч. Доход клиник в 2019 году составил более 874 миллионов рублей, в 2020-м - более 528 миллионов. Снижение по числу пациентов - почти на 25 процентов, по суммам, которые туристы заплатили за медпомощь, - около 40 процентов. Показатели года минувшего более оптимистичны: по предварительным данным, Северную столицу посетили около 99 тысяч "медицинских туристов".

- Снижение потока иностранных пациентов определили сразу несколько факторов: во-первых, это ограничения для иностранцев на выезд из собственных государств. Во-вторых, отмена части воздушного и наземного сообщения перевозчиками, в-третьих, ограничения на въезд в РФ. Поскольку оказание медицинской помощи - важное гуманитарное направление, в июне прошлого года вышло распоряжение Правительства РФ N 1511-р, регламентирующее условия въезда в страну. Так, у иностранных пациентов появилась возможность пересекать границу РФ, имея на руках приглашение от медицинской организации, - пояснил Евгений Чернышев, президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медуслуг.

Для граждан других стран, желающих приехать к нам на лечение, как пояснила Наталья Юдина, генеральный директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма, есть три типа виз.

Первая - целевая туристическая, срок пребывания по которой до 30 дней. Ее оформляют те, кому необходимы медицинские консультации и обследования. Вторая - деловая, оформляется целенаправленно на лечение, срок действия - 90 дней. Третья - частная (ее срок тоже до 90 дней), эта виза предусмотрена при необходимости экстренного лечения или же в связи с тяжелой болезнью (или смертью) близкого родственника.

Некоторые иностранцы прибывают и по безвизовому режиму, но из-за пандемии для въезда в Россию им необходимо быть включенными в список на пересечение границы через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Как показывает практика, наиболее часто медицинские туристы получают деловую визу с целью пребывания "лечение".

В прошлом году Северную столицу посетили около 99 тысяч "медицинских туристов"

География мест, из которых к нам приезжают за медицинскими услугами, изменилась мало. Как было большинство пациентов из стран бывшего СССР, так и осталось. Прежде всего это Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия, Украина.

Что же касается стран Европы, то до пандемии в Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма поступало много заявок на лечение из Финляндии, Швеции, Эстонии - причем по всем медицинским направлениям. В большом количестве поступали заявки из Китая - на проведение процедуры ЭКО и по другим направлениям. Но в пандемию этот турпоток значительно снизился, поскольку из-за эпидограничений получить визу гораздо сложнее.

А вот профиль желаемых медицинских услуг изменился.

- Да, приоритетные экспортные направления остались. Прежде всего это репродуктивное здоровье (обследования, оперативные вмешательства, процедура ЭКО и все, что с ней связано). Спросом пользуются стоматология, кардиология, травматология, ортопедия, офтальмология, педиатрия. Существенно увеличился спрос на услугу "второе медицинское мнение", "третье медицинское мнение". Пациенты, которым поставили тяжелые диагнозы, хотят быть уверены, что все правильно и лечение назначено верно. Со второй половины 2020 года, и мы это четко видим, пошел устойчивый спрос на новую услугу - реабилитацию после перенесенного коронавируса, - отметила Алла Резина, исполнительный директор Ассоциации агентств медицинского туризма.

Главных причин, по которым иностранцы выбирают петербургские клиники (как государственные, так и частные), две. Первая: высокий уровень нашей медицины. К тому же клиники - не только федеральные центры, но и обычные городские больницы - оснащаются самым современным медицинским оборудованием. А вот стоимость лечения, и это вторая причина выбора, у нас значительно - в разы - ниже, чем аналогичное лечение в других странах, имеющих развитую медицину.

В городе и в пандемию продолжилась работа по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Так, Санкт-Петербургским агентством медицинского туризма создан онлайн-акселератор медтуризма для клиник, санаториев и турагентств. Программа разработана с привлечением экспертов международного уровня из России, Европы и Америки. Специалистов учат, как вести поиск клиентов, формировать предложения, определять те направления, которые особенно востребованы на рынке медуслуг, и в каких именно странах. Причем всю работу с зарубежными клиентами нацеливают проводить с учетом высоких международных стандартов. Главная задача - сделать потоки туристов управляемыми и масштабными. Также создан портал для потенциальных пациентов (россиян и иностранцев), которые хотели бы лечиться в петербургских клиниках и санаториях. На нем представлены медучреждения и услуги, а также есть возможность бронирования отелей, заказа билетов, трансфера, страховок. В общем, есть все, чтобы организовать поездку с медицинским уклоном "под ключ".

Однако некоторые проблемы еще ждут своего полного решения, без которого значительно увеличить турпоток невозможно.

К ним относятся низкий уровень развития околомедицинского сервиса, визовые барьеры, отсутствие у многих клиник международной сертификации и аккредитации, низкий уровень владения медицинским персоналом иностранными языками (кстати, ведущие частные клиники уже начали выдвигать к потенциальным докторам требование знания иностранного языка - не столько из-за пациентов-иностранцев, сколько из-за того, что врач должен быть постоянно "в теме" и знать о новинках медицины), ряд других вопросов, связанных с системой кредитования и оплаты агентских услуг.

- Поток пациентов достаточно велик, несмотря на пандемию. Большинство петербуржцев выбирают нас за доступные цены и высокое качество, - подтвердил представитель сети клиник "Бюджетная стоматология". - Особым спросом пользуются услуги антивозрастной стоматологии.

Прямая речь

Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ:

- Спрос на медицинские услуги после снятия эпидограничений, несомненно, растет и будет расти. Это очень перспективное направление. Но не стоит ждать валового потока, как в случае с обычным туризмом. Как только откроют границы, к нам хлынет поток желающих полюбоваться нашими мостами и дворцами. С медициной вопрос более тонкий. Возможно, у кого-то из потенциальных пациентов за время пандемии снизились доходы (а такое характерно повсеместно), а кто-то, столкнувшись со сложностями выезда, выбрал лечение в своей стране, потому что болезнь, и мы это понимаем, ждать не может. Но рост будет.

Тем временем

В Петербурге открылся первый частный госпиталь, в котором принимают больных с коронавирусом.

- Врачи компании "Мать и дитя" лечат коронавирусных больных с весны 2020 года - с самого начала пандемии. В январе 2021-го с этой целью был открыт отдельный инфекционный госпиталь. Таким образом, за эти два года накоплен большой опыт в борьбе с ковидом, в том числе в успешном лечении рожениц, детей, пациентов с различными осложнениями и разного возраста. Открытие нового госпиталя в Лахте, оснащенного самым современным оборудованием, - продолжение курса компании на оказание высокопрофессиональной медицинской помощи тем, кто в ней остро нуждается. В госпитале могут лечиться пациенты независимо от места проживания или гражданства. Учитывая изначальный профиль "Мать и дитя", особое внимание будет уделяться помощи беременным и кормящим матерям, - прокомментировал представитель клиники.