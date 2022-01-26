Петербуржцам предлагают застраховать жилье в квитанциях на оплату ЖКУ

В январе петербуржцы начали получать счета за электричество, в которые включено предложение о страховании жилья. Сумма не входит в итоговый счет, однако от жильцов потребуется быть внимательными: в бумажной квитанции необходимо поставить галочку "Включая страховой взнос" или "Без страхового взноса".

Как поясняют в Едином расчетном центре "Петроэлектросбыт", который с недавнего времени выставляет петербуржцам также счета за капремонт, новая графа в квитанциях - предложение удобного способа страхования жилья. Договор страхования считается заключенным только в том случае, если оплата внесена. Тариф - 3,75 рубля за квадратный метр жилой площади, то есть за квартиру площадью, скажем, 35 квадратных метров ежемесячно придется отдавать 131 рубль 25 копеек. В случае наступления страхового события получить можно будет до 80 тысяч рублей за квадратный метр, то есть 2,8 миллиона рублей за ту же квартиру. Однако это лишь теоретический максимум, точная сумма выплаты "зависит от характера и масштаба повреждений, которые оцениваются страховой компанией".

Получить компенсацию можно будет за повреждения жилого помещения от огня (пожар, взрыв), воды (залив из соседних помещений, аварии инженерных систем, в том числе пожаротушения) и стихийных бедствий. Однако страхование от неблагоприятных погодных явлений актуально для регионов, которые страдают от наводнений и лесных пожаров - к примеру, Иркутской области или Якутии. В Петербурге, предупреждает президент Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Анатолий Кузнецов, опасаться нужно прежде всего соседей: в 75 процентах случаев квартиры страдают от протечек. При этом выплата не предусмотрена, если ваше жилье зальет, скажем, в результате пожара в квартире сверху.

Относительно выгодным предложение является только для квартир небольшого метража

- Договор не предусматривает страхования гражданской ответственности, то есть если соседей зальете вы, - продолжает эксперт, - а также повреждения жилого помещения в результате противоправных действий третьих лиц. Например, проникновения со взломом.

Сервис, включенный в квитанцию "Петроэлектросбыта", предоставляет только одна страховая компания. С текстом самого договора предлагается ознакомиться лишь на сайте. Анатолий Кузнецов полагает, что при таких условиях соглашаться на его заключение через оплату квитанции как минимум опрометчиво. Тем более что относительно выгодным предложение является только для квартир небольшого метража.

Кроме того, если владелец желает получить страховку не только "за стены", но и за мебель, технику, иное имущество, для него будет правильнее сравнить пакетные предложения от всех игроков петербургского страхового рынка и выбрать оптимальный.

С начала января к чиновникам поступает множество жалоб на навязываемую услугу. Больше всего - от пенсионеров, так как они оплачивают именно присланные квитанции (при оплате через интернет в личном кабинете страхование пока не предлагается) и верят всему, написанному на бумаге. Кроме того, у некоторых владельцев квартир внезапно обнаружилась задолженность за добровольное страхование. Впрочем, в "ПСБ" уже объяснили ее появление техническим сбоем, призвали игнорировать и заверили, что "баг будет устранен в самое ближайшее время".