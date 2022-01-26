Псковский драматический театр сделал скидку на премьеру всем Сергеям

Конечно, не обошлось без скандала. Одна горожанка, увидев афишу, посчитала, что название спектакля обижает всех Сергеев, и обратилась в Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области.
Там провели проверку и пришли к выводу, что никаких нарушений нет: слово не бранное. И запрещать спектакль не стали. Это создало бы опасный прецедент: например, тогда можно было бы пройтись по русским сказкам и запретить все, где есть Иван-дурак.
В Псковском драмтеатре решили заранее снять претензии у всех Сергеев. Учреждение обнародовало заявление, в котором указало, что никого конкретного спектакль не имел цели обидеть.
По сценарию, к программисту средней руки по имени Сергей приходят три курьера с одной посылкой, которые вторгаются в его жизнь, как всадники апокалипсиса. Ситуация оказывается настолько необычной, что сохранить рациональное мышление оказывается архисложной задачей.
Справка "РГ"
Псковская премьера спектакля "Сережа очень тупой" состоялась в декабре прошлого года. Одноименная пьеса была написана известным писателем Дмитрием Даниловым еще в 2018 году. "Сережу" ставили в Москве в Мастерской Петра Фоменко, в Казани, в Новосибирске, в Омске.