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26.01.2022 13:04
Рубрика: Культура

Псковский драматический театр сделал скидку на премьеру всем Сергеям

Текст: Вера Черенева (Псков)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 17(8665)
Псковский драматический театр стал продавать со скидкой 15 процентов билеты на спектакли "Сережа очень тупой" всем зрителям по имени Сергей. Чтобы попасть на постановку по акционной цене, в кассе требуется предъявить паспорт.
Главные герои пьесы — программист Сергей и три курьера. Фото: Пресс-служба Псковского драматического театра. Главные герои пьесы — программист Сергей и три курьера. Фото: Пресс-служба Псковского драматического театра.
Главные герои пьесы — программист Сергей и три курьера. Фото: Пресс-служба Псковского драматического театра.

Конечно, не обошлось без скандала. Одна горожанка, увидев афишу, посчитала, что название спектакля обижает всех Сергеев, и обратилась в Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Фото: Архив группы PLUSFIVE
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Там провели проверку и пришли к выводу, что никаких нарушений нет: слово не бранное. И запрещать спектакль не стали. Это создало бы опасный прецедент: например, тогда можно было бы пройтись по русским сказкам и запретить все, где есть Иван-дурак.

В Псковском драмтеатре решили заранее снять претензии у всех Сергеев. Учреждение обнародовало заявление, в котором указало, что никого конкретного спектакль не имел цели обидеть.

По сценарию, к программисту средней руки по имени Сергей приходят три курьера с одной посылкой, которые вторгаются в его жизнь, как всадники апокалипсиса. Ситуация оказывается настолько необычной, что сохранить рациональное мышление оказывается архисложной задачей.

Справка "РГ"

Псковская премьера спектакля "Сережа очень тупой" состоялась в декабре прошлого года. Одноименная пьеса была написана известным писателем Дмитрием Даниловым еще в 2018 году. "Сережу" ставили в Москве в Мастерской Петра Фоменко, в Казани, в Новосибирске, в Омске.

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