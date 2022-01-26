Псковский драматический театр сделал скидку на премьеру всем Сергеям

Псковский драматический театр стал продавать со скидкой 15 процентов билеты на спектакли "Сережа очень тупой" всем зрителям по имени Сергей. Чтобы попасть на постановку по акционной цене, в кассе требуется предъявить паспорт.

Конечно, не обошлось без скандала. Одна горожанка, увидев афишу, посчитала, что название спектакля обижает всех Сергеев, и обратилась в Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Там провели проверку и пришли к выводу, что никаких нарушений нет: слово не бранное. И запрещать спектакль не стали. Это создало бы опасный прецедент: например, тогда можно было бы пройтись по русским сказкам и запретить все, где есть Иван-дурак.

В Псковском драмтеатре решили заранее снять претензии у всех Сергеев. Учреждение обнародовало заявление, в котором указало, что никого конкретного спектакль не имел цели обидеть.

По сценарию, к программисту средней руки по имени Сергей приходят три курьера с одной посылкой, которые вторгаются в его жизнь, как всадники апокалипсиса. Ситуация оказывается настолько необычной, что сохранить рациональное мышление оказывается архисложной задачей.

Справка "РГ"

Псковская премьера спектакля "Сережа очень тупой" состоялась в декабре прошлого года. Одноименная пьеса была написана известным писателем Дмитрием Даниловым еще в 2018 году. "Сережу" ставили в Москве в Мастерской Петра Фоменко, в Казани, в Новосибирске, в Омске.