Смольный назвал приоритетные группы подростков для вакцинации от COVID-19

В Петербурге началась запись на вакцинацию школьников от коронавирусной инфекции. Первая партия "Спутника-М" в количестве 2880 доз прибыла в город на минувшей неделе. В связи с тем, что размер партии довольно скромный, Комздрав Петербурга назвал группы подростков, кому рекомендуется сделать прививку в первую очередь.

Все это дети из групп риска, имеющие хронические заболевания. В частности, право на прививку в первую очередь получат школьники с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаз, органов пищеварения и кровообращения, а также эндокринной системы.

Прививки будут делать на базе 59 детских поликлиник. Перед вакцинацией несовершеннолетних будет осматривать педиатр.

Для прививки детям от 12 до 15 лет требуется письменное согласие родителей, подростки старше 15 лет принимают решение самостоятельно.