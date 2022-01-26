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26.01.2022 03:01
Рубрика: Происшествия

Суд признал угоном поездку на чужом тракторе до соседней улицы

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Суд в Псковской области осудил двух жителей одной из местных деревень, решивших шутки ради прокатиться на соседском тракторе.

"28 августа 2021 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо дома потерпевшего, расположенного в одной из деревень Дновского района, вступили в преступный сговор, направленный на неправомерное завладение без цели хищения транспортного средства - трактора МТЗ-82Л", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: РИА Новости
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Подвыпивший гражданин Я. направился в сторону трактора, а его подвыпивший товарищ Т. в это же время подошел к дому потерпевшего и начал стучать по окнам, чтобы убедиться, что в доме никого нет и преступным действиям никто не сможет помешать.

"Убедившись в отсутствии собственника дома и иных посторонних лиц, Я. при помощи шнура завел пусковой двигатель трактора, - рассказывают в пресс-службе. - После чего подсудимые совместно, умышленно, осознавая незаконность своих действий и отсутствие законных прав на управление данным транспортным средством, начали движение, осуществив поездку от дома потерпевшего до соседней улицы. После чего оставили трактор на месте, где впоследствии он был обнаружен сотрудниками полиции".

В деревне отношения между людьми простые. Вряд ли в подвыпивших душах носились какие-то особо злые умыслы. Нет: сотоварищи просто веселились. Показалось забавным прокатиться на соседском тракторе до поворота. Раз ноги еле тащат, почему бы не оседлать технику, прокатиться по родному селу, так сказать, с ветерком?

Однако садиться за чужой руль без разрешения - нарушение Уголовного кодекса. Товарищей обвинили в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (угоне), совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Сесть за руль чужого авто без разрешения - это всегда преступление, какими бы ни были цели

"Суд признал мужчин виновными и назначил ранее судимому Я. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, Т. - 1 год условно с аналогичным испытательным сроком", - сообщили в объединенной пресс-службе.

Строго по закону: угонщик не только тот, кто угоняет чужую машину насовсем, то есть ворует. Но и тот, кто берет просто покататься. Об этом стоит знать каждому, кто засматривается на чужих железных коней. И люксовые спорткары, и трудяги-тракторы - все находятся под охраной закона.

Кстати, недавно Восьмой кассационный суд общей юрисдикции указал, что и сотрудники автосервисов не могут брать "напрокат" машины своих клиентов. В том случае мастер вместе со своим товарищем поехали за пивом на автомобиле, только что оставленном для ремонта.

4,8 тысячи граждан были осуждены по статье 166 УК за угон без цели хищения за шесть месяцев 2021 года

Однако, передавая ключи от машины, клиент автосервиса вовсе не оставляет автомобиль в полное распоряжение мастеров. Кассационный суд особо подчеркнул: добро на поездки от владельца автомобиля молодые люди не получали. Поэтому угонщики отправились в колонию.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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