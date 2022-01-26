В Череповце откроют центр амбулаторной онкологической помощи

В Череповце появится первый для Вологодской области центр амбулаторной онкологической помощи. Он откроется 1 февраля на базе городской больницы.

Это первый из трех центров, которые будут созданы в регионе для борьбы с онкозаболеваниями на ранних стадиях.

В структуру Центра вошли эндоскопическое отделение, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, помещение дневного стационара для проведения химиотерапевтического лечения (оно начнется с 1 августа), а также рентгенологическое отделение с цифровым рентгеновским аппаратом и компьютерным томографом. В этом году поступят современный маммограф и аппарат УЗИ экспертного класса.

В перспективе центры амбулаторной онкологической помощи откроются также в Вологде на базе городской поликлиники N 1 и в Великом Устюге на базе центральной районной больницы. В правительстве региона отмечают, что это сократит ожидание приема врача-онколога до трех-пяти дней и обеспечит оказание комплексной диагностической и лечебной помощи пациентам со злокачественными новообразованиями.

Справка "РГ"

Общая сумма инвестиций из областного бюджета для создания Центра амбулаторной онкологической помощи в Череповце составила 52,2 миллиона рублей.