В городе Холм Новгородской области пропала двухлетняя девочка

В райцентре Холм Новгородской области ищут девочку 2020 года рождения. Как сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета, о пропаже малышки стало известно ночью 25 января.

Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего" (пункт "в", часть 2, статья 105 Уголовного кодекса РФ). Создана следственно-оперативная группа, работой которой руководит заместитель руководителя СК по Новгородской области Николай Супрун, срочно прибывший в Холм.

Сейчас ведется проверка обстоятельств безвестного исчезновения маленького ребенка. Следователи опрашивают родственников девочки и возможных свидетелей, выясняют, в каких условиях жила и воспитывалась девочка.

В СК просят всех, кто знает что-либо о возможном местонахождении ребенка, незамедлительно, в любое время суток сообщить об этом на телефон дежурного Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области 8-911-626-27-77 или на номер 02.