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26.01.2022 01:11
Рубрика: Происшествия

В городе Холм Новгородской области пропала двухлетняя девочка

Текст: Евгения Цинклер (Новгородская область)

В райцентре Холм Новгородской области ищут девочку 2020 года рождения. Как сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета, о пропаже малышки стало известно ночью 25 января.

СК запустил на своем сайте новый раздел "Внимание, пропал ребенок!"

Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего" (пункт "в", часть 2, статья 105 Уголовного кодекса РФ). Создана следственно-оперативная группа, работой которой руководит заместитель руководителя СК по Новгородской области Николай Супрун, срочно прибывший в Холм.

Сейчас ведется проверка обстоятельств безвестного исчезновения маленького ребенка. Следователи опрашивают родственников девочки и возможных свидетелей, выясняют, в каких условиях жила и воспитывалась девочка.

В СК просят всех, кто знает что-либо о возможном местонахождении ребенка, незамедлительно, в любое время суток сообщить об этом на телефон дежурного Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области 8-911-626-27-77 или на номер 02.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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